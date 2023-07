Biedronka otwiera całodobowe sklepy w wakacje. Tyle można w nich zarobić

Rusza Auchan Go. Sieć uruchamia sklep bez obsługi Sieć Auchan Polska uruchomiła w Warszawie pierwszy w pełni autonomiczny bezobsługowy sklep konceptu Auchan GO. Jest czynny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu i oferuje przy tym typową dla sieci urozmaiconą ofertę, także produktów świeżych. Coś nam to przypomina? Tak, Żabkę Nano.