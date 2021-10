Biedronka nie otworzy sklepów w niedzielę. Pracownicy dostali "czas na refleksję"

fot. Proxima Studio / / Shutterstock

Biedronka zapowiedziała, że nie otworzy swoich sklepów w ostatnią niedzielę października, która wypada tuż przed dniem Wszystkich Świętych. Jak informuje portal wiadomoscihandlowe.pl, sieć wyjątkowo zamknie ponad 1000 placówek, które są otwarte przez cały tydzień.

Z cytowanego przez wiadomoscihandlowe.pl listu do pracowników wynika, że sieć postanowiła zamknąć wszystkie sklepy, ponieważ rozumie jak „istotnym dla Polaków świętem jest dzień Wszystkich Świętych”. Zarządowi Biedronki zależy, aby jego pracownicy ten dzień mogli spędzić z bliskimi, odwiedzając miejsca spoczynku krewnych i poświęcając czas na refleksję.

Jednak, jak podkreślono w liście, zamknięcie sklepów w niedzielę 31 października jest wyjątkowe. Sytuacja zmieni się jednak 1 lutego 2022 r., czyli w dniu, w którym wejdzie w życie nowelizacja ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta podpisana niedawno przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Biedronka, korzystając z „furtki” umożliwiającej prowadzenie handlu w niedziele, po uzyskaniu statusu placówki pocztowej, otwiera co tydzień ponad 1000 sklepów. Jest to prawie jedna trzecia wszystkich dyskontów, należących do spółki Jeronimo Martins Polska.

Protest pracowników handlu

Sekcja krajowa Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność" zapowiedziała demonstrację, która ma odbyć się w Warszawie 4 listopada. Związkowcy chcą nagłośnić problemy, z którymi borykają się pracownicy handlu, a dokładnie chodzi o niskie płace, braki kadrowe w niektórych sklepach oraz o prace w niedziele niehandlowe.

Związkowcy w rozmowie z Bankier.pl podkreślają, że sklepy zdecydowały się ponownie otworzyć swoje sklepy w ostatni dzień tygodnia bez konsultacji społecznej, a sami pracownicy zostali postawieni w trudnej sytuacji, w której narzucono im w grafiku niedzielne zmiany. Do tego dochodzi kwestia nierówności płacowych, które są dyktowane przez miejsce zamieszkania. Co zgodnie z wyrokiem TSUE z czerwca 2021 r. jest niezgodne z prawem.

AB