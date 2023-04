Chcesz kupić Biedronkę albo Zarę? Już możesz - dwaj światowi giganci startują na GPW

Od wtorku 18 kwietnia na polskim rynku możliwy jest handel akcjami spółek Inditex i Jeronimo Martins, czyli właścicieli takich marek jak Zara i Biedronka. Inwestycja w ich walory to przede wszystkim ekspozycja na szeroką branżę sprzedaży detalicznej zależnej od kondycji konsumentów. W jednym przypadku bardziej polskich niż zagranicznych.

/ FORUM

GlobalConnect to prowadzony przez GPW alternatywny rynek obrotu akcjami zagranicznych spółek w krajowej walucie. Rozwiązanie znane w Europie i z powodzeniem prowadzone jest np. w Wiedniu jako Global Market, gdzie notowanych jest blisko 790 spółek, z czego ponad 330 pochodzi z USA.

W Polsce ten rynek funkcjonuje od niespełna pół roku i jego oferta początkowa obejmowała możliwość inwestycji w niemieckich producentów aut, jak Volkswagen, Mercedes czy BMW, finansowego Allianza czy największego pod względem kapitalizacji z całego grona Siemensa (116,5 mld eur). Więcej o szczegółach funkcjonowania GlobalConnect i m.in. ryzyku walutowym z tym związanym można przeczytać w artykule „Falstart niemieckich gigantów na GPW”.

Reklama

Zobacz także Inwestowanie na giełdzie z rachunkiem inwestycyjnym BOSSA

Teraz ekspozycja na zagraniczne inwestycje na GPW obejmuje także spółki z Półwyspu Iberyjskiego związane z branżą detaliczną. Obie są obecne w naszym kraju, z tym że Jeronimo Martins na polskich konsumentach oparło znaczną część swojego biznesu, a Inditex jest graczem o zasięgu ogólnoświatowym.

O tym, w jaki jeszcze sposób można inwestować za granicą, przeczytają Państwo w artykule "Inwestowanie za granicą wcale nie musi być trudne".

Jeronimo Martins znaczy Biedronka, czyli Polska

Jeronimo Martins to portugalska spółka kontrolowana przez rodzinę Soares dos Santos (mają w sumie 56,14 proc. akcji), która prowadzi w Polsce sieć sklepów Biedronka i drogerii Hebe, sieć typu cash&carry pod marką Recheio i markety Pingo Doce w Portugalii oraz podobne markety pond nazwą Ara w Kolumbii. To jednak polski rynek odpowiada w największym stopniu za sprzedaż firmy. W 2022 r. z ponad 25 mld euro przychodów blisko 70 proc. pochodziło właśnie z Polski.

Prezentacja spółki

Biedronka jest jednym z największych pracodawców nad Wisłą i zatrudnia ok. 60 tys. pracowników - niewiele mniej niż największa spółka na polskiej giełdzie, czyli PKN Orlen. W sumie na wszystkich rynkach dla Jeronimo Martins pracowało na koniec 2022 roku ponad 131 tys. osób. Spółka prowadziła 5318 sklepów, z czego 3395 to funkcjonujące w Polsce Biedronki.

Kurs Jeronimo Martins zyskał od początku roku 5,5 proc. i daje kapitalizację spółki na poziomie 13,5 mld euro. Firma od 1989 r. jest obecna na giełdzie w Lizbonie, ale swoją historię rozpoczęła w 1792 r., kiedy Jerónimo Martins założył w stolicy Portugali pierwszy sklep spożywczy. Giełdowa historia pokazuje długi trend wzrostowy, który tylko za ostanie 20 lat dał stopę zwrotu na poziomie ok. 1800 proc.

Chartmaker

Inditex, czyli Zara i cały świat

Tymczasem Inditex, czyli Industria de Diseno Textil, to jedna z największych na świecie firm odzieżowych, w której portfolio znajdują się takie marki jak Zara, Massimo Dutti, Bershka czy Stradivarius. To jednak Zara odpowiadała w poprzednim roku obrotowym za 73 proc. przychodów spółki i największy roczny wzrost - 21 proc., sprzedaż drugiej Bershki stanowiła 7,3 proc.

Inditex został założony przez Amancio Ortegę w 1963 r. w Hiszpanii. Z majątkiem wycenianymi na ok. 70 mld do. według indeksu Bloomberga Hiszpan jest obecnie 14. najbogatszym człowiekiem na świecie. Pierwszy sklep flagowej marki Zara otowrzył 1975 r.

Spółka w marcu pokazała całoroczne wyniki, a w nich wzrost sprzedaży o 17,5 proc. do 32,6 mld euro. Zysk netto wzrósł o 27,4 proc. do 4,1 mld euro. Co ciekawe, przychody ze sprzedaży stacjonarnej przyspieszyły znacznie szybciej (23 proc. rdr) niż sprzedaż internetowa (4 proc.).

Inditex stawia na większe sklepy w najlepszych lokalizacjach kosztem zamykania małych. Wspomniana sprzedaż stacjonarna wzrosła, chociaż liczba sklepów spadła o 10 proc. Spółka jest na zupełnie innym poziomie dywersyfikacji rynków niż właściciel Biedronki. W 2022 r. 47,5 proc. sprzedaży pochodziło z Europy (z wyłączeniem Hiszpanii), a np. 18 proc. z Azji i reszty świata. W sumie z kanałem online Inditex operował na 213 rynkach, zaliczając dwucyfrowy wzrost sprzedaży na najważniejszych z nich.

raport spółki

Na koniec stycznia 2023 r., gdy kończy się rok obrotowy spółki, na całym świecie funkcjonowało 5 815 sklepów z markami Inditexu (4727 własnych i 1088 franczyzowych). Firma zatrudniała w tym czasie 165 tys. pracowników, z czego większość (86 proc.) pracowała w sklepach.

Kurs Inditexu na giełdzie w Madrycie od początku roku zyskał już ponad 22 proc., a spółka zbliża się do kapitalizacji na poziomie 100 mld euro, do których brakuje jej ok. 2,5 mld. W ciągu ostatnich 20 lat kurs zyskał blisko 800 proc. Z zysku z 2022 r. akcjonariusze otrzymają 1,2 euro dywidendy na akcję (wzrost o 29 proc. rdr.).

Chartmaker

Detaliczni sprzedawcy na detalicznym GlobalConnect

Inwestorzy, którzy zdecydują się kupić akcje Jeronimo Martins lub Inditexu na GlobalConnect, również uzyskają prawo do dywidendy. Właściciel Biedronki jeszcze nie określił jej wysokości, ale w polityce ma zapisaną coroczną wypłatę od 40-50 proc zysku, którą realizuje od kilku lat.

Obie spółki poszerzają ofertę branżową GlobalConnect, z tym że portugalski Jeronimo Martins jest w dużo większym stopniu uzależniony od kondycji polskiego konsumenta niż działający w ogromnej globalnej skali Inditex odzwierciedlający siłę nabywczą konsumentów na całym świecie. Z kolei sprzedaż żywności, czyli artykułów pierwszej potrzeby, w mniejszym stopniu niż odzież odczuje słabnącą konsumpcję w każdym zakątku świata, nawet jeśli w Polsce ceny żywności rosną najszybciej od lat.

Inwestorzy chcący kupić akcje jednej i drugiej firmy mogą składać zlecenia poprzez istniejący lub nowy rachunek w krajowych biurach maklerskich (wyjątek stanowi np. PKO BP czy mBank), które dołączyły do GlobalConnect. Rynek jest otwarty między 9,05-17.05 Opłaty związane z transakcjami są na pozimie tych z rynku akcji na polskich.

Problemem jest jednak płynność, bowiem w marcu obrót na wszystkich papierach spółek z Global Connect wyniósł tylko 220,7 tys. zł., czyli mniej niż dzienne obroty na niektórych spółkach z NewConnect, gdzie za średnio 81 proc. handlu odpowiadają inwestorzy indywiduwalni.

Być może akcje właścicieli Biedronki i Zary podniosą nieco statystyki GlobalConnect, ale chyba dopiero amerykańskie spółki mogą przyciągnąć większą uwagę inwestorów na rynek akcji zagranicznych notowanych w polskich złotych.