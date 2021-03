Biedronka i Lidl wydłużają godziny pracy. Niektóre nawet do 24h

Fogiel pytany o stan nadzwyczajny: żadnej opcji nie wykluczamy

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel pytany o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w związku z pandemią przyznał, że rząd żadnej opcji nie wyklucza. Obserwujemy sytuację i będziemy reagować w zależności od jej rozwoju, jeśli będzie potrzeba sięgnięcia do takich środków, to one zostaną wykorzystane - dodał.