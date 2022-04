Biedronka gwarantuje, że ceny najczęściej kupowanych produktów nie wzrosną do końca czerwca

fot. Dziurek / / Shutterstock

Biedronka zobowiązuje się do niepodnoszenia cen najczęściej kupowanych ponad 150 produktów do końca czerwca - podała sieć w komunikacie prasowym.

Od 12 kwietnia br. Biedronka startuje z akcją „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna” i zobowiązuje się do niepodnoszenia cen najczęściej kupowanych produktów do końca czerwca. W przypadku kilkunastu produktów z grupy ultrafresh, w skład której wchodzą owoce, warzywa, świeże ryby i świeże mięso, Biedronka daje gwarancję, że w sklepach jej sieci będą one najtańsze na rynku. Te produkty należące do kategorii o bardzo krótkim terminie przydatności do spożycia cechują się co do zasady dużą dynamiką zmienności cen.

Produkty objęte Tarczą Antyinflacyjną Biedronki, które znalazły się na liście najchętniej kupowanych artykułów, wyróżniać będzie specjalna etykieta cenowa.

Biedronka

Jak informuje sieć w komunikacie prasowym, jeśli klient w tym samym tygodniu kupi w sklepie konkurencyjnym taki sam lub, w przypadku marek własnych Biedronki, porównywalny produkt m.in. pod względem wagi, składu i wartości odżywczej – w niższej regularnej cenie, otrzyma zwrot różnicy w postaci e-kodu.

Limit zakupu danego produktu uprawniającego do zwrotu różnicy w cenie wynosi 20 sztuk lub kilogramów dziennie.

