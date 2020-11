Black Friday w Biedronce. Sieć wprowadza darmową dostawę zamówień

fot. materiały prasowe / Biedronka

Promocja z okazji Black Friday w Biedronce – darmowa dostawa zamówienia online dla klientów, którzy zrobią zakupy powyżej 99 zł. Oferta dostępna jest w 27 miastach w Polsce i ważna jest przez cały tydzień, również w niedzielę.

Od poniedziałku (23 listopada) do niedzieli (29 listopada) trwa promocja w Biedronce z okazji Black Friday. Klienci zamawiający zakupy online za pośrednictwem aplikacji Glovo otrzymają darmową dostawę produktów do domu. Jest jeden warunek uprawniający do skorzystania z promocji - wartość koszyka musi być wyższa niż 99 zł. Do tej pory bezpłatna dostawa przez kuriera była dostępna przy zamówieniu powyżej 199 zł.

– Dzięki tej niecodziennej ofercie chcemy podkreślić, że nasi klienci są przez nas traktowani szczególnie, zawsze kiedy to możliwe. Zakupy online mogą być alternatywą szczególnie dla osób, które powinny unikać odwiedzania sklepów – mówi Paweł Włodarczyk, dyrektor operacyjny sieci Biedronka.

Biedronka – darmowa dostawa zakupów

Klienci Biedronki mogą założyć zamówienie w sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu, w tym w niedziele niehandlowe i podczas godzin dla seniorów trwających od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12. Biedronka nie wprowadziła limitów dotyczących wagi zakupów online. Produkty można zamawiać od godziny 10 do 22:30 (w niektórych marketach od 8:00).

Promocyjna oferta, z okazji zbliżającego się Black Friday, obowiązuje w 27 miastach w Polsce, w których Biedronka współpracuje z aplikacją Glovo m.in. w Warszawie, Trójmieście, Szczecinie, Krakowie, Rzeszowie czy Wrocławiu. Sieć marketów nie dostarczy produktów mieszkańcom dwóch województw:

opolskiego,

świętokrzyskiego.

W tym roku wyprzedaże z okazji Black Friday przeniosły w większości do sieci w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w galeriach handlowych. Znane platformy e-commerce walczą o klientów AliExpress oferuje zniżki nawet do 90 proc. z okazji tygodnia promocji.

