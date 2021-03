Biedronka będzie sprzedawać test na obecność przeciwciał Covid-19

Biedronka

Biedronka rozpoczyna sprzedaż testów na obecność przeciwciał Covid-19. Jeden test będzie kosztował niespełna 50 zł.

W poniedziałek 15 marca Biedronka wprowadzi do sprzedaży test Primacovid wyprodukowany przez szwajcarskie laboratorium PRIMA Lab - poinformowała sieć handlowa. Test pozwala wykryć, czy badana osoba wytworzyła przeciwciała IgG i IgM przeciwko koronawirusowi wywołującemu Covid-19. Jego skuteczność ma wynosić ponad 98 proc. Do badania używa się małej próbki krwi, a czas oczekiwania na wynik to tylko ok. 10 minut.

Dr hab. n. med. Anna Wójcicka stwierdziła w lipcowej rozmowie z PAP, że po wystąpieniu zakażenia (zwykle po pierwszym tygodniu) najpierw rozwija się klasa przeciwciał znana jako immunoglobulina M (IgM), ale na ogół nie utrzymuje się ona długo. Kilka dni później wytwarza się IgG, które utrzymuje się po zachorowaniu i może być potwierdzeniem przebytego zakażenia. "Badanie przeciwciał IgM jedynie u części pacjentów, tych chorujących powyżej 7-10 dni, da nam wiedzę o zarażeniu. Badanie przeciwciał IgG daje nam z kolei szansę sprawdzenia, czy pacjent przechorował już koronawirusa" - tłumaczyła.

Test będzie kosztował 49,99 zł. Sprzedaż ma być prowadzona do wyczerpania zapasów. Jeden klient będzie mógł nabyć jednorazowo maksymalnie 3 sztuki testu Primacovid - zaznacza Biedronka.

"Test może wykonać każdy, kto miał lub podejrzewa, że miał kontakt z osobami zakażonymi lub z osobami z objawami Covid-19, lub po prostu każdy, kto chce być świadomy tego, czy przebył już infekcję" - pisze sieć.

"Producent Pimacovid zaleca, aby w przypadku pozytywnego wyniku na obecność przeciwciał IgG i/lub IgM niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i zgłosić ten wynik. W przypadku negatywnego wyniku, jeśli występują objawy, które można przypisać Covid-19, również należy skontaktować się z lekarzem" - podkreśla Biedronka.

