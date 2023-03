Biedronka zmienia zasady zwrotów towarów. Klienci nie będą zadowoleni

Od poniedziałku 13 marca zwracając towar w Biedronce, nie otrzymamy już wpłaconych wcześniej pieniędzy. W zamian sieć dyskontów będzie rozdawała vouchery na kwotę będącą równowartością zwracanego towaru – informuje serwis gazeta.pl. To nie koniec zmian na gorsze dla klientów.

/ Shutterstock

Klienci Biedronki, którzy będą chcieli zwrócić towar, od przyszłego tygodnia będą mogli zrobić to wyłącznie w tym dyskoncie, w którym go wcześniej kupili.

Do soboty 12 marca można to zrobić w każdej placówce Biedronki, z wyjątkiem sklepów działających na zasadzie franczyzy.

Voucher będący równowartością zwracanego towaru będzie można otrzymać wyłącznie na podstawie oryginalnego paragonu.

Co więcej, jak tłumaczą przedstawiciele Biedronki, jeśli wraz z zakupem zwracanego towaru klient otrzyma voucher promocyjny na kolejne zakupy i w międzyczasie go wykorzysta, to „zwrot towaru pełnowartościowego nie będzie możliwy”. Jeśli z kolei klient wcześniej zwróci zakupiony w ten sposób towar, nie będzie mógł już skorzystać z vouchera promocyjnego.

Zwrotowi nie będą podlegały także towary kupione podczas niektórych promocji.

Jedyną pozytywną zmianą dla klientów Biedronki jest wydłużenie czasu na zwrot towaru. Obecnie jest to 14 dni, od 13 marca towar będzie można zwrócić w ciągu 30 dni od jego zakupu.