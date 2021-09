Niedziela niehandlowa jest już mitem? Te duże sklepy są otwarte mimo zakazów

/ FORUM

Do grona sklepów spożywczych świadczących usługi pocztowe dołączają Kaufland oraz Lidl. Furtkę dla obejścia zakazu handlu w niedzielę otworzyła Żabka, a Biedronka rozszerzyła wejścia dla dużych dyskontów. W odpowiedzi na decyzje konkurencji podobny ruch zapowiedział Carrefour.

Niedziele niehandlowe coraz częściej są nimi jedynie z nazwy. Kolejne dyskonty dołączyły do grupy firm umożliwiających zrobienie zakupów oraz odebranie przesyłki w ostatni dzień tygodnia. To m.in. Carrefour. Sieć zapowiedziała podobny ruch, a pomoc w obsłudze przesyłek pocztowych ma zapewnić firma PointPack. Decyzja ta jest kolejnym krokiem w rozszerzeniu swoich usług po wprowadzeniu ich w mniejszych powierzchniowo sklepach, czyli w Carrefour Express oraz Carrefour Market.

W ostatnią niedzielę część swoich sklepów otworzyły Kaufland oraz Lidl. Ten pierwszy zapowiedział wprowadzenie usług pocztowych już pod koniec maja 2021 r., lecz ostatecznie dopiero na początku września otworzył 33 z 225 placówek. Krok w krok podążyła za nimi siostrzana marka, również należąca do niemieckiej Grupy Schwarz, czyli Lidl, otwierając 42 z ponad 750 sklepów.

Lista otwartych sklepów sieci Kaufland:

Bolesławiec, ul. Kościuszki 15

Brzeg, ul. Łokietka 24a

Bydgoszcz, ul. Solskiego 48

Ciechanów, ul. Armii Krajowej 15

Gdańsk, ul. Cienista 30

Gorzów Wielkopolski, ul. Matejki 96

Kalisz, ul. Podmiejska 20

Kołobrzeg, ul. Młyńska 9

Konin, ul. Spółdzielców 4

Kraków, ul. Bratysławska 4

Kraków, ul. Ćwiklińskiej 14

Kraków, os. Kombatantów 16 A

Lubin, ul. Zwierzyckiego 2

Łomża, aleja Piłsudskiego 33

Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen. Morawicza 2a

Nysa, ul. Piłsudskiego 21

Oleśnica, ul. Wspólna 1

Piastów, ul. Warszawska 1

Poznań, Aleja Solidarności 42

Sanok, ul. Królowej Bony 10

Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13/15

Suwałki, ul. Kowaleskiego-Wierusza 2

Świnoujście, ul. Matejki 1D

Tarnów, ul. Lwowska 63

Tczew, ul. Kwiatowa 17

Wałbrzych, ul. Długa 4B

Warszawa, ul. gen. Fieldorfa 41

Warszawa, ul. Korkowa 165A

Warszawa, ul. Stalowa 60/64

Włocławek, ul. Kilińskiego 5

Wrocław, ul. Bardzka 1A

Wrocław, ul. Długa 37/47

Wrocław, ul. Legnicka 62

Wrocław, ul. Długosza 74

Zielona Góra, ul. Energetyków 2A

Wszystkie sklepy skorzystały z „furtki”, która umożliwia funkcjonowanie w niedziele niehandlowe placówkom oferującym usługi pocztowe. W lipcu br. Biedronka podpisała umowę na świadczenie takich usług z Pocztą Polską. Lidl natomiast rozpoczął współpracę z firmami DHL oraz PointPack.

– Jako jedna z ostatnich sieci postanowiliśmy otworzyć część naszych sklepów w niedziele, aby najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Równość i transparentność uwarunkowań prawnych jest dla nas bardzo ważna. Do decyzji o otwarciu części placówek zostaliśmy zmuszeni w wyniku działań innych uczestników rynku – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Lista otwartych sklepów sieci Lidl:

Warszawa, ul. Pileckiego 103

Warszawa, ul. Światowida 53D

Warszawa, ul. Wolska 19/25

Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 72

Warszawa, ul. Conrada 1

Warszawa, ul. Bolesławicka 2

Warszawa, ul. Modlińska 35

Warszawa, ul. Grochowska 147

Piaseczno, ul. Okulickiego 3b

Pruszków, ul. B. Prusa 121

Otwock, ul. Kraszewskiego 5

Poznań, ul. Piątkowska

Poznań, ul. Palacza 18

Poznań, ul. Naramowicka 142

Katowice, ul. Graniczna 65

Szczecin, ul. Brama Portowa 1

Szczecin, ul. Spiska 49

Szczecin, ul. Krasińskiego 50

Szczecin, ul. Bandurskiego 97

Gdańsk, ul. Zawodników 4

Gdańsk, ul. Hynka 69

Gdańsk, ul. Chrobrego 75

Kraków, ul. Wielicka 67

Kraków, ul. Węglarska 4

Kraków, ul. Kobierzyńska 106

Zielona Góra, ul. Zacisze 1a

Siedlce, ul. Partyzantów 16A

Bydgoszcz, ul. Gdańska 159

Bydgoszcz, ul. Glinki 68

Toruń, ul. Bażyńskich 20

Toruń, ul. Św. Józefa/Szosa Chełmińska 183

Olsztyn, ul. Jagiellońska 56a

Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25C

Białystok, ul. Nowowarszawska 6

Lublin, ul. Grabskiego 1

Lublin, ul. Koncertowa 4b

Opole, ul. Krapkowicka 12

Rzeszów, ul. Krakowska 30b

Radom, ul. Mieszka I 10

Modlnica, ul. Polna 1

Zabierzów, ul. Krakowska 263

Orzesze, ul. Powstańców 3

Carrefour reaguje na decyzje konkurencji

Sieć sklepów Carrefour również zapowiedziała podobny ruch, a pomoc w obsłudze przesyłek pocztowych ma zapewnić im także firma PointPack. Decyzja ta jest kolejnym krokiem w rozszerzeniu swoich usług po wprowadzeniu ich w mniejszych powierzchniowo sklepach, czyli w Carrefour Express oraz Carrefour Market.

Dino jedną z pierwszych firm, która otworzyła swoje sklepy w niedziele

Wbrew pozorom to nie giganci rynku sklepów spożywczych swoimi decyzjami otworzyli konkurencji okno na nowe możliwości. Lidl i Kaufland dołączają już do dużego grona firm, które również zdecydowały się na usługi pocztowe. Tuż po lipcowej decyzji Biedronki podobną podjęło chociażby Dino. Polska spółka, która liczbą swoich placówek pozostaje w ścisłej czołówce największych na rynku, od lipca br. otworzyła 56 sklepów w drugi dzień weekendu.

Polomarket, Stokrotka i inni też dołączyli

Odebranie paczki w swoich sklepach umożliwiły też m.in.: Intermarche, Polomarket, Stokrotka, Delikatesy Centrum, Lewiatan oraz ABC. Intermarche związało się z umową z firmą InPost. Sklepy z grupy Eurocash, czyli Delikatesy Centrum oraz Lewiatan, współpracują z firmą kurierską DHL, tak samo jak Stokrotka. Polomarket natomiast umożliwił zamówienie do siebie „Paczek w Ruchu”, czyli usługi transportowej oferowanej przez sieć kiosków Ruchu.

Żabka wytyczyła szlak

Siecią sklepów, która utorowała drogę następnym, była Żabka. Franczyza uzyskała status placówki pocztowej w 2012 r. W 2018 r., po wejściu w życie ustawy „o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni” Żabka zachęcała swoich franczyzobiorców do rozszerzenia usług, które miały umożliwić im pracę w każdy dzień tygodnia.

AB