Do której będą czynne sklepy w Sylwestra? Sprawdzamy godziny otwarcia dużych marketów

Osoby przybywające do Polski środkami transportu zbiorowego podlegają obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie; akcja bezpłatnych testów dla przyjeżdzających do kraju dobiegła końca - poinformował PAP we wtorek rzecznik GIS Jan Bondar.