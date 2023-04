Zakupy w Wielkanoc. Duże markety w Wielki Piątek wydłużają godziny pracy

W Wielki Piątek markety spożywcze mają być otwarte dłużej, zakupy będzie można zrobić do godz. 23, choć są i takie, które będą czynne krócej, do godz. 22 - wynika z informacji zebranych przez PAP.

W Wielki Piątek godziny funkcjonowania sklepów wydłużyła do godz. 23 sieć Biedronka, większość hipermarketów oraz supermarketów Carrefoura, sklepów Żabki, Netto. Do 23 godz. pracować będą markety sieci Kaufland, z wyjątkiem kilku lokalizacji, np. w Biłgoraju (al. Jana Pawła II 49), Końskich (ul. Lipowa 12), Świdniku (ul. Krępiecka 3), Białymstoku (ul. Wierzbowa 2), Nowej Soli (ul. Chałubińskiego 2), które będą otwarte do godz. 22.

Krócej otwarte w Wielki Piątek mają być sklepy sieci Dino i Auchan. Zakupy w marketach Dino będzie można zrobić do 22.30, a w hipermarketach Auchan do 22.00 (tylko w Krakowie do 23), a w supermarketach do 22.

Wielka Sobota - do której zrobimy zakupy

W Wielką Sobotę zaś sieć Biedronka, Lidl, Auchan, Carrefoura czy Kaufland mają pracować do 13. Także do 13.00 rekomenduje pracę Polska Sieć Handlowa Lewiatan, ale - jak zaznacza - sklepy same zdecydują o godzinach otwarcia.

Nieco dłużej zakupy będzie można zrobić w marketach Dino, czyli do 13.30 i Żabce do godz. 14. Franczyzobiorcy Żabki mogą - jak podaje sieć - wydłużyć tego dnia godziny pracy.

Zakaz handlu w niedziele

Za to w Wielkanoc obowiązuje to samo prawo co w niedziele niehandlowe.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 włączeń. Zakaz handlu nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto, nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

autor: Aneta Oksiuta