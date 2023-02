Biden w Kijowie. "Ważny, niezapowiedziany gość"

Joe Biden pojawił się w Kijowie z niezapowiedzianą wizytą. To historyczne wydarzenie. Natomiast na całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

Na tle zapowiedzi o oczekiwanej w poniedziałek w Kijowie wizycie „ważnego gościa” z Zachodu na całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Syreny w stolicy zawyły o godzinie 11.34 (godz. 10.34 w Polsce).

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania kolumny samochodów przejeżdżających przez centrum Kijowa.

Motorcade near US Embassy in #Kyiv just now. pic.twitter.com/JxAzIhLLYC — Pierre Davide Borrelli (@PierreDBorrelli) February 20, 2023

Podczas alarmu przeciwlotniczego prezydent USA na Placu Mychajliwskim w Kijowie oddał cześć poległym obrońcom Ukrainy.

#Ukraine This is really happening. @POTUS is in Kyiv on Mykhailivska Square. To the sounds of air raids, he honoured the fallen defenders of Ukraine. pic.twitter.com/qH6oomH5ED — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 20, 2023

Biden: Jestem dziś w Kijowie, aby zaangażowanie na rzecz ukraińskiej demokracji, suwerenności i integralności terytorialnej

Gdy zbliżamy się do rocznicy brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, jestem dziś w Kijowie, aby spotkać się z prezydentem Zełenskim i potwierdzić nasze niezachwiane zaangażowanie na rzecz ukraińskiej demokracji, suwerenności i integralności terytorialnej - napisał na twitterze przezydent Biden.

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity. — President Biden (@POTUS) February 20, 2023

Przyjazd „jednego z naszych głównych partnerów zachodnich” zapowiedział wcześniej bez ujawnienia nazwiska wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Melnyk. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba odwołał natomiast spotkania z europejskimi przywódcami, ponieważ "najważniejsi goście" mieli przybyć do Kijowa. (PAP)

