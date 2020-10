Biden krytycznie o sytuacji na Białorusi, w Polsce i na Węgrzech

Biden krytykowany za wypowiedź o amerykańskich Polakach

Think tank Intellectual Takeout skrytykował fragment wypowiedzi demokratycznego kandydata na prezydenta Joe Bidena w wywiadzie dla „New York Timesa”. Mówił on, że przestał chodzić do polsko-amerykańskiego klubu, sugerując, że obecnie kontaktuje się już z „mądrymi ludźmi”.