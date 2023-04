Kto wygra wyścig o Biały Dom? Z wyników sondażu nie może cieszyć się ani Biden, ani Trump

"Historyczna ugoda". Telewizja Fox News zapłaci olbrzymią kwotę za kłamstwa o fałszerstwach wyborczych Telewizja Fox News zgodziła się zapłacić 787,5 mln dolarów i przyznać się do powielania kłamstw na temat rzekomych fałszerstw wyborczych z udziałem producenta maszyn do głosowania Dominion Voting Systems - poinformował prawnik firmy. To wynik sądowej ugody w sprawie pozwu o zniesławienie, jaki firma Dominion wytoczyła telewizji.