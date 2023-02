Biden: Zełenski nie potrzebuje teraz myśliwców F-16

Prezydent USA Joe Biden powiedział w piątek w wywiadzie dla ABC News, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie potrzebuje teraz myśliwców F-16. Wykluczył tym samym wysłanie w najbliższym czasie na Ukrainę tego typu samolotów.

/ Kancelaria Prezydenta Ukrainy

"On nie potrzebuje teraz F-16. Na razie to wykluczam" - powiedział Biden w wywiadzie przeprowadzonym przez Davida Muira w pierwszą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę.

Prezydent USA zapytany, czy to oznacza "nigdy", odpowiedział, że nie ma sposobu, aby dokładnie wiedzieć, czego będzie potrzebować ukraińska obrona w przyszłości, ale "obecnie nie ma podstaw, według naszej armii, do racjonalnego uzasadnienia dostarczenia F-16".

Według Bidena armia USA uznała inne wsparcie za ważniejsze na obecnym etapie. "Wysyłamy im to, czego według naszego doświadczonego wojska teraz potrzebują. Potrzebują czołgów, potrzebują artylerii, potrzebują obrony powietrznej, w tym innych HIMAR-ów. To są rzeczy, których potrzebują teraz, a my to wysyłamy, aby mogli skutecznie walczyć tej wiosny i tego lata" - powiedział amerykański prezydent.

Departament Stanu i Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego przekażą Ukrainie 10 mld USD Departament Stanu USA ogłosił w piątek, że wspólnie z Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) i ministerstwem finansów postanowił przeznaczyć ponad 10 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy. "Stany Zjednoczone nadal wspierają Ukrainę w czasie brutalnej, niesprowokowanej wojny Rosji. Dziś, we współpracy z Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego i Departamentem Skarbu, ogłaszamy pomoc w wysokości ponad 10 miliardów dolarów, w tym wsparcie budżetowe dla rządu Ukrainy i dodatkową pomoc energetyczną w celu wsparcia Ukraińców cierpiących z powodu rosyjskich ataków" - napisano w komunikacie Departamentu Stanu. Resort uściślił, że w tym tygodniu, w wyniku ponadpartyjnego poparcia Kongresu, USA zaczęły wypłacać rządowi Ukrainy dodatkowe wsparcie budżetowe w wysokości 9,9 miliarda dolarów. Ta dotacja jest wypłacana za pośrednictwem mechanizmu wydatków publicznych Banku Światowego na utrzymanie zdolności administracyjnych (PEACE) na zasadzie zwrotu po zweryfikowaniu wydatków. "Fundusze te są kluczowe dla Ukrainy, która broni się przed Rosją i zapewnia ukraińskiemu rządowi możliwość dalszego zaspokajania krytycznych potrzeb swoich obywateli, w tym opieki zdrowotnej, edukacji i służb ratowniczych. Ciągłe wysiłki ze strony USA pomogły zgromadzić innych międzynarodowych darczyńców, w tym Komisję Europejską, Japonię, Kanadę i Wielką Brytanię, aby zapewnić Ukrainie potrzebną pomoc gospodarczą" - podkreślono w komunikacie. Ponadto USA przeznaczą kolejne 250 mln dolarów na pomoc systemowi energetycznemu Ukrainy. Środki te mają pomóc w zapewnieniu funkcjonowania szkół, pokryć koszty agregatów prądotwórczych dla szpitali, a także ogrzewania domów i schronisk na terenie całej Ukrainy. "Ta pomoc uzupełnia 270 milionów dolarów, które Stany Zjednoczone już przeznaczyły na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy w ciągu ostatniego roku" – wyjaśnił Departament Stanu. Wcześniej w piątek ministerstwo obrony USA ogłosiło nowy pakiet pomocowy dla Kijowa w łącznej kwocie 2 mld dolarów, który pomoże wzmocnić obronę powietrzną Ukrainy. (PAP) zm/

ABC News przypomina, że Biden odrzucił prośbę Zełenskiego już wcześniej, mówiąc dziennikarzom w styczniu, że nie wyśle F-16 na Ukrainę, ale amerykańscy urzędnicy, w tym sekretarz stanu Antony Blinken jednocześnie twierdzili, że to wciąż otwarta dyskusja.

Biden: Chiński plan pokojowy dla Ukrainy i Rosji jest nieracjonalny

Prezydent USA Joe Biden powiedział w piątkowym wywiadzie dla ABC News, że pomysł, aby Chiny negocjowały zakończenie wojny na Ukrainie, nie jest racjonalny.

"(Prezydent Rosji Władimir) Putin ten plan pochwala, więc jak to może być coś dobrego?" - powiedział Biden w wywiadzie w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Nie widziałem w planie niczego, co wskazywałoby na to, że jest coś, co byłoby korzystne dla kogokolwiek poza Rosją" - dodał.

"Pomysł, że Chiny będą negocjować wynik wojny, która jest całkowicie niesprawiedliwą wojną dla Ukrainy, jest po prostu nieracjonalny” - podkreślił amerykański prezydent.

W piątek rano chiński rząd przedstawił własny, 12-punktowy plan pokojowy dotyczący wojny na Ukrainie. Dokument zatytułowany „Stanowisko Chin w sprawie politycznego uregulowania kryzysu ukraińskiego” głosi, że „należy przeciwstawić się groźbie lub użyciu broni nuklearnej”.

Chiny wzywają również oba kraje do unikania ataków na ludność cywilną. Dokument postuluje też "poszanowanie suwerenności wszystkich krajów".

"Wszystkie strony powinny wspierać Rosję i Ukrainę, aby działały w tym samym kierunku i jak najszybciej wznowiły bezpośredni dialog w celu pokojowego rozwiązania” - oświadczyło chińskie ministerstwo spraw zagranicznych. (PAP)

zm/