Biden: Szwecja i Finlandia spełniają wszystkie kryteria NATO

Szwecja i Finlandia to silne demokracje, które mają mocne poczucie tego, co jest moralnie właściwe; kraje te spełniają wszystkie kryteria członkostwa w NATO - oświadczył w czwartek prezydent USA Joe Biden na konferencji prasowej, zwołanej po spotkaniu z premier Szwecji Magdaleną Andersson i prezydentem Finlandii Saulim Niinisto.

"W ostatnich latach wzrastało zwątpienie, czy NATO jest wciąż istotne, wciąż efektywne, wciąż potrzebne w XXI wieku? Dziś nie ma wątpliwości - NATO jest istotne, efektywne, potrzebne bardziej niż kiedykolwiek" - zapewnił Biden.

"Finlandia i Szwecja wzmocnią NATO, a silne NATO jest gwarantem bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych" - oznajmił amerykański prezydent.

Biden podkreślił w swoim wystąpieniu więzi łączące od lat Sojusz Północnoatlantycki z dwoma nordyckimi krajami oraz siłę tych państw, zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i moralnej. Powiedział również, że to, co tworzy siłę NATO, to oddanie wspólnym wartościom i jedność; jest to sojusz, w którym obowiązuje zasada "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego".

Amerykański przywódca zapewnił, że wstąpienie do NATO dwóch nowych członków nie stanowi dla nikogo zagrożenia, ponieważ jest to sojusz obronny.

Przywódcy Szwecji i Finlandii podkreślili zaangażowanie swoich krajów w obronę wspólnych wartości Sojuszu Północnoatlantyckiego i wyrazili nadzieję, że wkrótce dołączą one do niego.

Niinisto powiedział, że decyzja o wstąpieniu do NATO została podjęta przy ogromnym poparciu parlamentarzystów i obywateli. Zapewnił, że Finlandia będzie silnym partnerem w ramach Sojuszu, ponieważ jest to kraj, który "traktuje swoje bezpieczeństwo bardzo poważnie", a fińska armia jest jedną z najsilniejszych w Europie.

Odnosząc się do zastrzeżeń Turcji wobec członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO, fiński prezydent zadeklarował, że Helsinki będą zaangażowane w bezpieczeństwo Ankary, tak jak są zaangażowane we własne bezpieczeństwo. Dodał, że Finlandia sprzeciwia się terroryzmowi i z nim walczy. Oświadczył również, że Finlandia, tak jak i Szwecja oraz USA, silnie wspierają Ukrainę w jej wojnie z Rosją.

Zwracając się do Bidena, Niinisto podziękował "za tworzenie z nami historii".

"Dzisiejsza sytuacja na Ukrainie przypomina nam najmroczniejsze okresy w historii świata. Muszę przyznać, że w tych mrocznych czasach, dobrze jest być wśród przyjaciół" - powiedziała Andersson.

Oba nordyckie kraje przekazały, że bodźcem do podjęcia decyzji o wstąpieniu do NATO była inwazja Rosji na Ukrainę, która wywołała największy od dekad wstrząs dla europejskiego bezpieczeństwa.

Szwecja i Finlandia złożyły w środę wnioski o dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Aby dalszy proces mógł ruszyć, muszą one teraz uzyskać poparcie wszystkich 30 krajów członkowskich. W czwartek wniosek oficjalnie poparła Estonia. Waszyngton uważa, że tureckie zastrzeżenia są problemem, który zostanie wkrótce rozwiązany. (PAP)

