Biden: Putin odpowiada za 70 procent wzrostu inflacji w USA

Rosyjska inwazja na Ukrainę przyczyniła się w 70 proc. do wzrostu inflacji w minionym miesiącu - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden na Twitterze. Jak dodał, efekt ten jest odczuwalny na całym świecie.

"Wiem, że rodziny wciąż zmagają się z wyższymi cenami. Dorastałem w rodzinie, w której odczuwaliśmy każdy wzrost ceny benzyny. Powiedzmy absolutnie jasno, dlaczego ceny są teraz wysokie: Covid-19 i Władimir Putin" - napisał Biden na Twitterze. Jak dodał, powołując się na dane na temat inflacji z marca, spowodowany przez wojnę na Ukrainie wzrost cen benzyny i żywności na całym świecie odpowiadał za 70 proc. ogólnego wzrostu cen w tym miesiącu.

I’m doing everything I can to bring down prices and address the Putin Price Hike.



That’s why I authorized the release of one million barrels a day as we work with U.S. oil producers to ramp up production — and coordinated this release with partners and allies around the world.