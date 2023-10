Biały Dom zwrócił się do Kongresu o ponad 60 mld dol. na pomoc dla Ukrainy i 14 mld dla Izraela

Kazachstan zakazał eksportu do Rosji. Na liście ponad 100 towarów podwójnego przeznaczenia Całkowicie zakazaliśmy eksportu do Rosji 106 towarów, które mogą być traktowane jako towary podwójnego przeznaczenia, czyli zarówno cywilnego, jak i wojskowego; chodzi m.in. o drony, mikroprocesory i inne urządzenia elektroniczne możliwe do wykorzystania w celach militarnych - oświadczył w czwartek wiceminister handlu Kazachstanu Kajrat Torebajew.