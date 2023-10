Biały Dom zwróci się do Kongresu o 100 mld dol. pomocy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu

Bliski Wschód w ogniu. W wielu aspektach może być na rękę Rosji Atak Hamasu na Izrael i gwałtowny odwet tego państwa mogą doprowadzić do eskalacji sytuacji. - Wszystko to jest na rękę Rosji, która może dzięki temu skoncentrować się np. na niedopuszczeniu do powodzenia ukraińskiej ofensywy, a jednocześnie skorzysta na wyższych cenach ropy, którą sama eksportuje - ocenia dr Małgorzata Bonikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Ośrodka Dialogu i Analiz ThinkTank.