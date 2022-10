Biały Dom udostępni 10 mln baryłek ropy z rezerwy strategicznej

Zadłużenie USA przekroczyło 31 bln dolarów

Zadłużenie USA przekroczyło 31 bln dolarów - poinformowało we wtorek amerykańskie ministerstwo finansów. Wartość długu zbliża się do ustanowionego przez Kongres limitu zadłużenia, wynoszącego około 31,4 bln dol. - podaje Associated Press.