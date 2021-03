Biały Dom próbuje odnowić dialog z Koreą Północną

BBC: Trump proponował Kim Dzong Unowi przelot samolotem Air Force One

Były prezydent USA Donald Trump proponował dyktatorowi Korei Płn. Kim Dzong Unowi „podwiezienie go do domu” samolotem Air Force One po spotkaniu na szczycie w Hanoi w lutym 2019 roku – powiedział brytyjskiej stacji BBC doradca Trumpa Matthew Pottinger.