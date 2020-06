Biały Dom potwierdza: 24 czerwca Donald Trump przyjmie Andrzeja Dudę

Reuters

Prezydent USA Dolnald Trump przyjmie 24 czerwca w Białym Domu prezydenta Polski Andrzeja Dudę - potwierdziło w środę biuro prasowe amerykańskiego przywódcy.

W oświadczeniu przekazano, że Trump ma rozmawiać z Dudą o "dalszym rozwoju współpracy obronnej" Polski i USA oraz o sprawach dotyczących handlu, sektora energetycznego i bezpieczeństwa telekomunikacji.

Prezydent Duda: jestem pierwszym prezydentem po pandemii zaproszonym przez prezydenta USA; to pokazuje pozycję Polski jako sojusznika.

Prezydent USA Donald Trump w swoim zaproszeniu zawarł podstawowe tematy, które chce omawiać. Są to: obronność, energetyka, handel, bezpieczeństwo telekomunikacyjne - poinformował w środę prezydent Andrzej Duda.

Podczas nocnego briefingu prasowego przed piekarnią "Klementynka" w podwarszawskich Markach, Andrzej Duda mówił o szczegółach tej wizyty. Przekazał, że jedną z omawianych kwestii będzie walka z epidemią koronawirusa. "Rozmawiałem z panem prezydentem także o współpracy polskich i amerykańskich naukowców w pracach nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Też w tej sprawie będę chciał z panem prezydentem rozmawiać" - zapowiedział Duda.

Dodał, że Donald Trump w swoim zaproszeniu zawarł podstawowe tematy, które chce omawiać. Są to: obronność, energetyka, handel, bezpieczeństwo telekomunikacyjne. "Z mojego punktu widzenia ważna jest przede wszystkim obronność, a więc kwestia współpracy militarnej, zwłaszcza w kontekście tego, co ostatnio pan prezydent ogłaszał. To jest jedna rzecz. Druga, oczywiście Trójmorze - bardzo ważne, bo to kwestia naszego rozwoju i inwestycji" - wyjaśnił prezydent.

"Każdy temat tutaj ma znaczenie. Energetyka też ogromne, bo przecież współpracujemy w zakresie gazu, sprowadzamy gaz ze Stanów Zjednoczonych, chcemy mieć kolejny gazoport, chcemy także rozwijać tę współpracę dalej" - ocenił Duda.

"Jak nam się uda zakończyć inwestycję rozbudowy gazoportu w Świnoujściu, jeżeli uda się nam postawić kolejny gazoport w Gdańsku i jeszcze dokończymy budowę Baltic Pipe, to rzeczywiście będziemy mieli taką sytuację, że gaz z USA będzie mógł być dystrybuowany przez nasze sieci do naszych sąsiadów, czyli do państw, z którymi współpracujemy w ramach Trójmorza, czy też na Ukrainę" - wyjaśnił.

"Jestem w dobrym nastroju, bo rzeczywiście przyszło to zaproszenie ze Stanów Zjednoczonych. Ten mój nastrój jest tym lepszy, że faktycznie jestem pierwszym prezydentem, który zostaje - wobec tego, że pandemia dobiega końca - zaproszony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych". To jasno pokazuje, jakie znaczenie my jako Polska, jako sojusznik mamy dla Białego Domu" – mówił prezydent.

Odniósł się także do związanej z podróżą do USA czasowej nieobecność w kraju podczas kampanii. "Jestem jeszcze człowiekiem, który ma sporo sił i poradzę sobie. Będzie to tak zrobione, żeby mnie tutaj nie było jak najkrócej. Ale dla mnie jest najważniejsze, to żebym tam był, załatwił to, co mam załatwić dla Polski, i mógł spokojnie wrócić" – zapewnił prezydent.



Prezydent powiedział, że pisemne zaproszenie przyszło ze Stanów Zjednoczonych w środę.(PAP)

reb/ nno/ pat/