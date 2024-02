Biały Dom: Turcja może powrócić do programu F-35, jeśli zrezygnuje z rosyjskich rakiet

Boris Nadieżdin chce wystartować w wyborach prezydenckich w Rosji Rosyjski polityk Boris Nadieżdin, który występuje z hasłami antywojennymi, złożył we wtorek w Centralnej Komisji Wyborczej (CKW) podpisy poparcia niezbędne do zarejestrowania go jako kandydata w marcowych wyborach prezydenckich. 31 stycznia jest ostatnim dniem składania podpisów.