Biały Dom: Rosja może w każdym momencie zaatakować Ukrainę

fot. VALENTYN OGIRENKO / / Reuters

Sytuacja wokół Ukrainy jest bardzo niebezpieczna i Rosja może zaatakować w każdym momencie - oświadczyła we wtorek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Dodała, że żadna opcja nie jest wykluczona, jeśli chodzi o ewentualne sankcje przeciwko Rosji.

Psaki odniosła się do napięć wokół Ukrainy podczas konferencji prasowej w Białym Domu, komentując planowane na piątek spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji w Genewie.

"Postawmy sprawę jasno: to jest skrajnie niebezpieczna sytuacja. Jesteśmy w fazie, gdzie Rosja w każdym momencie może zacząć atak na Ukrainę" - powiedziała sekretarz prasowa, zwracając uwagę na przerzut rosyjskich wojsk na Białoruś, gdzie mają odbyć ćwiczenia. "To, co sekretarz Blinken zamierza zrobić, to wskazać jasno, że istnieje dyplomatyczna ścieżka naprzód" - oznajmiła Psaki.

Rzeczniczka zdementowała poniedziałkowe doniesienia niemieckiego "Handelsblatt" o tym, że USA i Niemcy wykluczają odłączenie Rosji od międzynarodowego systemu bankowego SWIFT w przypadku rosyjskiej inwazji.

"Żadna opcja nie jest wykluczona" - podkreśliła. Dodała, że to samo dotyczy gazociągu Nord Stream 2, sugerując, że jego los zależy od działań Rosji.

"Blisko konsultujemy się ze wszystkimi naszymi partnerami i sojusznikami, ale chciałabym tylko odnotować, że gazociąg nie został uruchomiony i że niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci zawiesiła proces certyfikacji" - zauważyła, odnosząc się do decyzji niemieckich władz z grudnia.

CNN: są dowody, że Rosja może planować zajęcie Kijowa

USA mają informacje wskazujące, że Rosja może planować zajęcie Kijowa i obalenie obecnych władz - podała we wtorek telewizja CNN, powołując się na przedstawicieli administracji USA. Administrację szczególnie niepokoi rozmieszczenie rosyjskich wojsk na Białorusi.

Według telewizji, mimo informacji, które mają być w posiadaniu USA, Waszyngton wciąż nie wie, czy na Kremlu podjęto decyzję o nowej agresji na Ukrainie i jaki jest plan Moskwy.

"Niektórzy oficjele, którzy widzieli informacje wywiadowcze, mówią, że są dowody na to, że Rosja planuje próbę zajęcia stolicy Ukrainy, Kijowa i obalenie władz" - podaje telewizja, dodając, że przemieszczenie wojsk z rosyjskiego Dalekiego Wschodu - Wschodniego Okręgu Wojskowego - na Białoruś zdaje się szczególnie niepokojące w tym kontekście.

Niepokoje te podzielił też we wtorek podczas telefonicznej konferencji prasowej przedstawiciel Departamentu Stanu. Jak stwierdził, rozlokowanie wojsk na Białorusi daje Rosji dodatkowe możliwości i kierunki ataku na Ukrainę.

Zwrócił uwagę, że choć oficjalnie rosyjscy żołnierze przyjechali na ćwiczenia wojskowe, nie były one wcześniej zapowiadane, a ich liczba jest większa, niż w przypadku normalnych manewrów. Dyplomata stwierdził też, że rozmieszczenie wojsk stawia pod znakiem zapytania to, czy kontrolę nad Białorusią rzeczywiście jeszcze sprawuje Alaksandr Łukaszenka i czy Białoruś jest państwem suwerennym. Zasugerował, że Moskwa domaga się w ten sposób od zależnego od siebie białoruskiego dyktatora spłaty długu, wynikającego ze wsparcia Kremla wobec protestów przeciw jego władzy.

Inną cytowaną przez CNN opcją jest bardziej ograniczona ofensywa z Donbasu, której celem miałoby być połączenie terytorium z Krymem. Mimo to ani ukraińscy, ani amerykańscy przedstawiciele nie mają pewności co do rosyjskich intencji. Podczas wtorkowego briefingu prasowego rzecznik Pentagonu John Kirby ocenił, że rozmieszczenie wojsk rosyjskich - wzdłuż niemal całej granicy rosyjsko-ukraińskiej, na Krymie i na Białorusi - daje Rosji "wiele opcji działania" w perspektywie ewentualnej agresji.

Telewizja zaznacza, że po zeszłotygodniowej serii rozmów z Rosją, w administracji Joe Bidena panuje pesymizm co do perspektyw dyplomatycznego wyjścia z kryzysu.

Według CNN, administracja wciąż zastanawia się nad tym, jaką broń powinna przekazać Ukrainie, zarówno by mogła ona bronić się przed atakiem, jak również by postawiła opór w razie okupacji kraju. Wśród rozważanych możliwości jest amunicja, moździerze, dodatkowe dostawy zestawów przeciwpancernych Javelin i systemy przeciwlotnicze.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński