Białoruś zamknęła granice

Łukaszenka przyznaje, że to z jego rozkazu rozganiano protestujących

Alaksandr Łukaszanka poinformował, że to on dał rozkaz, by rozgonić protestujących w Mińsku w minioną niedzielę, by zagwarantować bezpieczeństwo ludziom. Według niego celem protestujących było "zajęcie centrum".