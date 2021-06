Białoruś na 96 godzin wstrzymała dostawy ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń do Polski

fot. QiuJu Song / / Shutterstock

Gomeltransneft, operator białoruskiej sekcji rurociągu Przyjaźń, wstrzymał w środę w południe dostawy ropy naftowej do Polski - poinformowała agencja Bloomberg.

Rosyjski operator Transnieft przekazał w środę, że Homeltransnafta Przyjaźń (białoruski operator rurociągi Przyjaźń) od południa 9 czerwca wstrzymuje na cztery doby tłoczenie ropy w kierunku Polski. Powodem są prace na białoruskim odcinku rurociągu.

Powodem są zaplanowane wcześniej prace remontowe, a przestój w dostawach ma potrwać 96 godzin.

fot. / / PERN

Rurociąg "Przyjaźń" to główne źródło dostaw surowca do polskich rafinerii.

"Od godz. 12.00 w dniu dzisiejszym, Homeltransnafta wstrzymuje transport na 96 godzin w kierunku Adamowo-Zastawy w celu przeprowadzenia zaplanowanych prac na białoruskim odcinku" rurociągu Przyjaźń - powiedział dziennikarzom rzecznik Transnieftu Igor Diomin.

8 maja pojawiły się doniesienia, że Transnieft skoryguje grafik dostaw rurociągiem Przyjaźń z powodu problemów w przepompowni Budkowice na Słowacji. Koncern oświadczył, że problemy techniczne jednego z odbiorców surowca spowodowały spadek dostaw przez Budkowice, który ma się utrzymać przez dwie doby.

PERN: to planowa przerwa technologiczna

Wstrzymanie tłoczeń ropy z Białorusi jest zgodne z przekazanym przez Transnieft miesięcznym harmonogramem do PERN i do klientów w Polsce i Niemczech - poinformowała w środę PAP rzeczniczka PERN Katarzyna Krasińska.

PERN poinformował, że ponowne wznowienie tłoczeń zaplanowane jest 12 czerwca. "Operacje w systemie PERN są realizowane na bieżąco z zapasów handlowych zgromadzonych przez klientów oraz dostaw morskich" - podał operator.

Jak dodał, przerwy technologiczne w dostawach ze wschodu, trwające 1-3 dni, są "rutynowe i występują praktycznie w każdym miesiącu, o czym PERN jest informowany w ramach miesięcznych planów dostaw".

"W podobnym trybie PERN uzgadnia ze swoimi klientami ewentualne ograniczenia w dostawach z uwagi na planowane prace na własnej infrastrukturze" - zapewniła spółka.

PERN to spółka zajmująca się logistyką surowcowo - paliwową, to jednocześnie zarządca polskiego odcinka rurociągu "Przyjaźń". System rurociągów „Przyjaźń” działa od 1964 r., łączy Syberię z Europą Środkową. W Mozyrzu na Białorusi rozdziela się na nitkę północną, prowadzącą przez Białoruś i Polskę do Niemiec, oraz południową, której trasa prowadzi przez Ukrainę i Słowację do Czech oraz Węgier.(PAP)

