Łukaszenka zakazuje wzrostu cen

- Od 6 października zabroniona jest podwyżka cen. Zabroniona! Od dzisiaj. Nie od jutra, ale od dzisiaj - ogłosił Aleksandr Łukaszenka. Inflacja na Białorusi ma w tym roku wynieść 19 proc.

Podobnie jak mieszkańcy niemal całego globu również Białorusini zmagają się z drastycznym wzrostem cen. Tematem zajęły się więc tamtejsze władze. Zasiadający w prezydenckim fotelu Aleksandr Łukaszenka ostro skrytykował niewystarczającą kontrolę i brak działań w celu zapewnienia uczciwych cen we wszystkich segmentach rynku - informuje agencja BelTA.

Polityk znalazł cudowne rozwiązanie problemu: zakaz wzrostu cen. "Od 6 października zabronione są jakiekolwiek podwyżki cen. Zabronione! Od dzisiaj. Nie od jutra, ale od dzisiaj. Żeby nie podwyższyli ich dzisiaj. Dlatego od dziś podwyżki cen są zabronione. Nie daj Boże, aby ktoś zdecydował się podnieść ceny lub dokonać indeksacji z mocą wsteczną" - miał powiedzieć Łukaszenka.

Od reguły będą być jednak wyjątki. Decyzję w przypadku konkretnych produktów mają podejmować minister regulacji antymonopolowych i handlu, gubernatorzy oraz burmistrz Mińska. "Bez ich zgody żadna cena nie może przekroczyć dzisiejszego poziomu" - ogłosił przywódca białoruskiego reżymu.

Skąd taka decyzja? "Ceny są dziś niebotyczne. Uderzyły w sufit" - tłumaczy Łukaszenka. "Ceny nie mogą być nigdzie podnoszone. Nie ma takiej potrzeby. Jednak mogą być wyjątki. Te wyjątki są pod kontrolą ministra i gubernatorów" - powtórzył.

Sam zakaz podwyżek cen to jednak za mało. Naturalną konsekwencją jest również zakaz zamknięcia sklepów. "Zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności za zamknięcie każdego sklepu lub obiektu, lub opuszczenie rynku" - ostrzegł Łukaszenka. Tym, którzy nie zastosują się do poleceń, ma grozić "natychmiastowe zatrzymanie i postępowanie karne".

Jak informuje agencja Reutera, władze Białorusi spodziewają się, że w tym roku inflacja sięgnie 19 proc. Propozycje ograniczenia tempa wzrostu cen ma przedstawić również tamtejszy bank centralny.

