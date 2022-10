"Białe kołnierzyki" coraz częściej przestępcami

fot. Africa Studio / / Shutterstock

O ponad jedną piątą wzrosła liczba przestępstw gospodarczych. Nasilają się oszustwa na kryptowalutach i fałszywy obrót towarem – informuje środowa "Rzeczpospolita".

"Wysokie koszty utrzymania, inflacja, a przy tym chęć łatwego zarobku – to skłania do nadużyć. Przez nie pieniądze tracą przedsiębiorcy, zwykli ludzie i budżet państwa. W tym roku stwierdzono 223 tys. przestępstw gospodarczych, co oznacza, że było ich o ponad 40 tys. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego – wskazują dane Komendy Głównej Policji" – podaje środowa "Rzeczpospolita".

Dane te, według gazety, przedstawiają różne nadużycia, od nielegalnej produkcji papierosów, oszustw na VAT i akcyzie przez naciąganie w transakcjach biznesowych, wyłudzenia unijnych dotacji, aż po plagę przestępstw za pośrednictwem sieci, gdzie oferuje się na kupno nieistniejących artykułów.

"Nasiliły się oszustwa na kryptowalutach oraz internetowe na platformach sprzedażowych" – mówi cytowany przez "Rzeczpospolitą" rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka.

"Rz" podaje, że w woj. śląskim przestępstwa białych kołnierzyków wzrosły z 34 tys. do 69 tys. W woj. kujawsko-pomorskim – o 180 proc., choć tu liczby są niższe, bo dokumentują wzrost z 7,5 tys. do 13,7 tys. Z kolei w woj. małopolskim podskoczyły z 6,1 tys. do blisko 9 tys. O tysiąc więcej było ich w Warszawie. (PAP)

Autor: Marek Siudaj

ms/ joz/