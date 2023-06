Bezterminowe prawa jazdy stracą ważność. Kiedy ruszy wymiana?

Wrzutka do nowelizacji Kodeksu drogowego. Chodzi o punkty karne 1 lipca wejdzie w życie podpisana przez prezydenta nowelizacja Kodeksu drogowego. Nowela poza tym, że znosi opłaty za przejazd autostradami i zakazuje wyprzedzania się tirów, zapisy dotyczące punktów karnych cofa do wersji sprzed roku. O co chodzi?