Wyprzedzili rząd? Alior Bank pracuje nad ofertą Bezpiecznego kredytu 2 proc. - Będziemy chcieli, by klienci mogli już z niego korzystać, w momencie, kiedy produkt ten będzie już mógł obowiązywać - zapowiedział w środę prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski. Stąd też prace, by wprowadzić bezpieczny kredyt i konto mieszkaniowe do oferty, już trwają.