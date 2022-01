Bezrobocie w UE spada. Polska wśród liderów

CA: Obniżka VAT na żywność przyczyni się do zwiększenia inflacji

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżenie stawki VAT na "podstawowe artykuły żywnościowe" od "lutego na co najmniej pół roku" do 0. Zdaniem ekonomistów Credit Agricole doprowadzi to do niewielkiego spadku cen w 2022 r. i silniejszego wzrostu cen w 2023 r.