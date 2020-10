Bezrobocie w Polsce niemal najniższe w UE

fot. industryviews / Shutterstock

7,5 proc. wyniosła we wrześniu stopa bezrobocia w Unii Europejskiej - informuje Eurostat. W Polsce była wyraźnie niższa i niemal najmniejsza w UE, a pracy poszukiwało nieco ponad pół miliona osób.

Przed miesiącem Eurostat informował, że po uwzględnieniu czynników sezonowych w sierpniu stopa bezrobocia w UE sięgnęła 7,4 proc., a w strefie euro 8,1 proc. Dziś zrewidował sierpniowe wyniki do 7,5 proc. oraz 8,3 proc. Takie same poziomy odnotowano we wrześniu. Odczyt dla eurostrefy był zgodny z oczekiwaniami rynku.

Najniższe bezrobocie obserwowano w Czechach (2,8 proc.) oraz w Polsce (3,1 proc.). Po drugiej stronie znalazła się Hiszpania (16,5 proc.). Danych za wrzesień (a nawet sierpień) wciąż nie opublikowali Grecy. W lipcu stopa bezrobocia BAEL sięgała tam 16,8 proc.

/ Bankier.pl na podstawie danych Eurostatu

Najmniej osób poszukiwało pracy na Malcie (11 tys.), a najwięcej w Hiszpanii - 3,81 mln. We Francji liczba ta wzrosła o ponad 100 tys., do ponad 2,32 mln. W Polsce bezrobotnych było 525 tys. osób, o 4 tys. mniej niż w sierpniu - podał Eurostat. W całej UE pracy szukało niemal 16 mln ludzi, o 42. tys. więcej niż miesiąc wcześniej.

Dane Eurostatu o stopie bezrobocia są oparte o inne założenia od danych GUS-u o stopie bezrobocia rejestrowanego. Więcej na temat tego, kogo można uznać za osobę bezrobotną, przeczytasz w artykule „Ilu właściwie jest w Polsce bezrobotnych i kim są? [Tłumaczymy]”.

MKa