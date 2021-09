Bezpłatne szczepienia już tylko we wrześniu i w październiku? Rzecznik rządu zabiera głos

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Rzecznik rządu Piotr Müller był pytany, czy rząd zamierza wprowadzić odpłatność za szczepienia. Odpowiedział, że rząd chce zagwarantować bezpłatne szczepienia we wrześniu i w październiku.

"Oczywiście docelowo ten system szczepień wróci do takiego systemu, w których mówimy o refundacjach, czyli refundacje - określone grupy społeczne będą miały refundowane szczepienia, natomiast na ten moment, jeszcze w tej chwili cały czas te szczepienia mają charakter bezpłatny, ale później, najprawdopodobniej przejdą do takiego systemu klasycznego refundowania szczepionek" - podkreślił rzecznik rządu.

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będą też przedstawione projekty legislacyjne dotyczące weryfikacji zaszczepienia pracowników i w innych miejscach, gdzie to będzie niezbędne - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Podczas briefingu pod KPRM rzecznik rządu był pytany o możliwość weryfikowania zaszczepienia przeciw COVID-19. "Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będą przedstawione projekty legislacyjne, które mają uregulować kwestie weryfikacji zaświadczeń - zarówno u pracodawców, jak w innych miejscach, gdzie to będzie niezbędne" - powiedział.

Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 15-17 września.

O pracach nad projektem ws. weryfikacji zaszczepienia pracowników mówił w ubiegłym tygodniu szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Przekazał wówczas, że dzięki projektowanym przepisom pracodawca będzie miał prawo zapytać o to, czy pracownik jest zaszczepiony i na tej podstawie podjąć ewentualną decyzję o przesunięciu go do innych obowiązków. Pracownik, aby potwierdzić swoje szczepienie, będzie musiał okazać pracodawcy certyfikat covidowy. "Bez okazania tego dowodu trzeba uznać, że zaszczepienia nie było" - dodał.

