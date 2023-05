Bezpłatne przejazdy państwowymi autostradami już od lipca? Rząd przyjął projekt ustawy

KRYZYS ZBOŻOWY Rząd hojny dla rolników. Dopłata do sprzedanej pszenicy podniesiona Telus: od 15 maja dla producentów pszenicy wprowadzamy nową opłatę, będzie to dopłata do 3 tys. 25 zł za hektar; do tony pszenicy będziemy dopłacać 550 zł. (PAP)