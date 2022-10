Bezpłatne przejazdy hiszpańską koleją. Już niedługo

fot. cktravels.com / / Shutterstock

Rząd Hiszpanii premiera Pedro Sancheza ogłosił, że w 2023 roku obowiązywać będą w kraju darmowe przejazdy koleją na średnich dystansach oraz trasach podmiejskich.

Jak poinformowała podczas konferencji prasowej w Madrycie minister finansów Maria Jesus Montero, rząd jest zadowolony z wyników akcji rozpoczętej we wrześniu, która polega na oferowaniu darmowych przejazdów kolejowych na odcinkach podmiejskich i trasach do 300 km.

Montero sprecyzowała, że na ten cel w budżecie na 2023 rok gabinet Sancheza przeznaczył 700 mln euro.

Przedstawicielka centrolewicowego rządu dodała, że dotychczas z bezpłatnych biletów na przejazdy kolejowe skorzystało 1,5 mln osób.

Rząd Hiszpanii szacuje, że od września, kiedy wprowadzono gratisowe przejazdy, liczba pasażerów na średnich dystansach wzrosła o 40 proc., zaś na odcinkach podmiejskich o 24 proc. Według oceny władz dzięki wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów pociągami zaoszczędzono 118 mln litrów benzyny, a do atmosfery dostało się o 360 tys. ton mniej dwutlenku węgla.

Wprowadzenie darmowych biletów kolejowych rząd uzasadniał koniecznością walki z kryzysem energetycznym. Obwiązują one na co najmniej 10 przejazdów w obie strony pociągami publicznej spółki przewozów pasażerskich Renfe i są adresowane głównie do osób podróżujących regularnie pociągami, np. do pracy lub na uczelnie.

Marcin Zatyka (PAP)

zat/ ap/