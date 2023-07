Bezpłatne autostrady. 1 lipca kierowców czeka ważna zmiana

W związku z likwidacją opłat za przejazdy po odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica dla pojazdów do 3,5 tony, kierowcy tych pojazdów nie będą już potrzebować elektronicznego systemu poboru opłat e-TOLL. Jedną z opcji rozliczania opłaty za przejazd jest pobranie jej z zasilonego wcześniej konta przedpłatowego. Dla użytkownika aplikacji e-TOLL, korzystającego z pojazdu do 3,5 tony, środki na tym koncie stają się więc bezużyteczne.

Jak poinformowało PAP Ministerstwo Finansów, istnieje możliwość odzyskania niewykorzystanej przedpłaty. W tym celu należy się zalogować w systemie e-TOLL, np. za pomocą Profilu Zaufanego albo aplikacji mObywatel. Następnie przejść do zakładki "Konta rozliczeniowe", wybrać opcję dezaktywacji konta, a następnie z listy czynności - "zwrot środków z konta rozliczeniowego e-Toll". Potem należy wpisać kwotę do zwrotu i wysłać formularz.

Można także wypełnić formularz zgłoszeniowy e-TOLL ze strony https://etoll.gov.pl/ciezarowe/obsluga-klienta/wzory-dokumentow/ i wysłać go na adres kontakt@etoll.gov.pl

Jednocześnie MF przypomniało, że system e-TOLL nadal będzie pełnił funkcję systemu do poboru opłat na całej sieci dróg płatnych w Polsce, także na wyżej wymienionych odcinkach autostrad dla pojazdów ciężkich, w tym pojazdów osobowych z przyczepą, których dopuszczalna masa całkowita przekroczy 3,5 tony. Aplikacja mobilna e-TOLL nadal będzie służyła kierowcom ciężarówek do przekazywania do systemu danych geolokalizacyjnych pojazdu w celu naliczenia opłaty elektronicznej - zaznaczyło ministerstwo.

Jednocześnie funkcjonalności umożliwiające zakup biletu autostradowego w aplikacji mobilnej e-TOLL PL BILET, która jest dedykowana tylko do zakupu e-biletu autostradowego, będą dostępne do 3 lipca. Jednak od 1 do 3 lipca br. zostaną ograniczone do możliwości zakupu e-biletu autostradowego trzy dni wstecz od zakończenia przejazdu, czyli do przejazdów zrealizowanych pomiędzy 28 a 30 czerwca 2023 r.(PAP)

