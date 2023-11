Ostatnie dwa lata były szczególne dla rodzimej mieszkaniówki. Znaczący spadek sprzedaży w 2022 r. i kolosalne odbicie w roku kolejnym zaskoczyły rynek. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec zmian.

Jak na kondycję branży może wpłynąć wynik ostatnich wyborów parlamentarnych, jakie losy czekają program "Bezpieczny kredyt 2 proc." i czego deweloperzy oczekują od nowej władzy – o tym w dzisiejszym podcaście.

Według najnowszych danych serwisu RynekPierwotny.pl w III kw. 2023 r. deweloperzy sprzedali 21,7 tys. mieszkań. To aż o 129 proc. więcej niż w tym samym okresie 2022 r. Wynik robi niemałe wrażenie, zwłaszcza że jeszcze na początku tego roku sytuacja rynkowa była bardzo trudna. Z Waldemarem Wasilukiem, wiceprezesem spółki Victoria Dom, rozmawiam m.in. o tym, w którym momencie doszło do odbicia i jak przełożyło się to na ceny za metr.

Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży w spółce Develia, tłumaczy, co spowodowało boom zakupowy i dlaczego nie chciałby przeceniać programu "Bezpieczny kredyt 2 proc".

Choć mieszkania sprzedają się na pniu, nie znaczy to, że deweloperzy nie mają powodów do niepokoju. O tym, jak uzdrowić problemy branży, rozmawiam z Bartoszem Kalinowskim, prezesem spółki Skanska Residential Development Poland.

Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust, tłumaczy natomiast, jak widzi przyszłość programu "Bezpieczny kredyt 2 proc.". Ocenia również potencjał proponowanego przez Koalicję Obywatelską bezkosztowego finansowania i opisuje jego możliwą konstrukcję.

Goście: