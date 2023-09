Duży bank dołącza do „Bezpiecznego kredytu 2 procent”. Koniec z korkami?

Lista banków oferujących kredyt hipoteczny z rządowymi dopłatami właśnie się poszerzyła. Od 14 września taki produkt ma w swojej ofercie mBank. Propozycja tego kredytodawcy ma kilka charakterystycznych elementów. Podsumowujemy plusy i minusy.

fot. Lukasz Glowala / / FORUM

Jedenaste miejsce na liście banków oferujących „Bezpieczny kredyt 2 procent” przypadło mBankowi – jednemu z największych banków komercyjnych w Polsce. Z dołączeniem tej instytucji do programu zainteresowani preferencyjnym finansowaniem mogli wiązać spore nadzieje. Po wakacyjnym „szturmie” klientów na pierwsze banki uczestniczące w schemacie mocno spowolniły procesy wydawania decyzji. Czy mBank rozładuje zatory? Jedno jest pewne – jego propozycja nie jest skierowana do wszystkich.

Wielu kredytobiorców łączy preferencyjne finansowanie z gwarancją wkładu własnego. To pozwala zaciągnąć kredyt na 100 proc. wartości nieruchomości. W mBanku nie będzie takiej możliwości, a minimalny wkład własny wynosi 20 procent. To odsieje zapewne część zainteresowanych.

Jakie jest oprocentowanie „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” w mBanku?

Klienci mBanku znają specyficzne podejście tej instytucji do segmentacji. Podstawą podziału klientów są regularne wpływy na rachunek oraz aktywność. mBank od lat przygotowuje ofertę z podziałem na segmenty i tworzy promocyjne, obowiązujące przez określony czas, cenniki uwzględniające sprzedaż krzyżową.

Do segmentu Intensive zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

przystąpią do ubezpieczenia na życie,

posiadają rachunek osobisty mKonto Intensive, na który wpływa co najmniej 7 tys. zł miesięcznie i z którego spłacana będzie rata,

wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Do segmentu Active zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

przystąpią do ubezpieczenia na życie,

posiadają rachunek osobisty, na który wpływa co najmniej 5 tys. zł miesięcznie,

wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Pozostali klienci uczestniczący w promocjach kredytów hipotecznych, by skorzystać z lepszych stawek muszą przekazywać regularnie na rachunek w mBanku swoje wynagrodzenie i wykupić ubezpieczenie na życie.

Oprocentowanie „Bezpiecznego kredytu 2 procent” w mBanku w ramach pierwszej akcji promocyjnej tego produktu wynosić będzie odpowiednio (dla wymienionych wyżej segmentów) – 8,64 proc., 8,84 proc. i 8,94 proc. W ofercie standardowej jest ono o 2 pp. wyższe. Prowizja wynosi 0 procent.

mBank jest także instytucją, która premiuje swoich obecnych klientów. Warunkiem jest aktywne korzystanie z konta w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub posiadanie produktu kredytowego. W ich przypadku oprocentowanie ulega obniżeniu o 1,35 pp.

Zarówno nowi, jak i obecni klienci banku mogą skorzystać z obniżki dla kupujących nieruchomości energooszczędne. Od stawki odejmuje się 1,55 pp., a warunki „ekologiczności” bazują na wskaźniku EP i są analogiczne jak w przypadku standardowego kredytu ekologicznego w mBanku.

Marża promocyjna po okresie obowiązywania stałego oprocentowania (i dopłat do rat) wynosić będzie:

dla klientów Intensive – 3,49 pp.

dla klientów Active – 3,69 pp.

dla pozostałych klientów – 3,79 pp.

W ofercie standardowej stawki są wyższe o 2 pp.

Oferta mBanku okiem praktyka

„mBank swoją ofertę kieruje głównie do swoich obecnych klientów. Kredytobiorcy, którzy są klientami banku od 6 miesięcy i regularnie zasilają konto mogą liczyć na preferencyjne warunki. Dla nich oprocentowanie zostanie obniżone o 1,35 pp. Drugi rodzaj ‘pożądanych’ klientów przez bank to osoby, które kupują bądź budują nieruchomość przyjazną dla środowiska. Tacy kredytobiorcy (również nowi) w ofercie EKO mogą liczyć na obniżkę aż o 1,55 pp.” – wskazuje Łukasz Sroczyński, ekspert finansowy i pośrednik specjalizujący się w kredytach hipotecznych.

„Wielkim plusem mBanku na pewno jest to, że mają wolne ‘siły przerobowe’. mBank ma bardzo przyjazny proces, gdzie my, pośrednicy, sami z klientami już w systemie bankowy wprowadzamy dane, wnioski i bank może skoncentrować się tylko na analizie dokumentów. Nie liczę na to, że dzięki temu, iż pojawi się nowy bank z ofertą BK2 rozładują się aktualne korki, ale część nowych spraw mBank weźmie na pewno na siebie” – podkreśla praktyk.

Kilka banków czeka na bocznej linii

Spośród instytucji mających znaczący udział w rynku komercyjnych kredytów hipotecznych w najbliższym czasie dołączenie do „Bezpiecznego kredytu 2 procent” zapowiada jeszcze Santander Bank. Ma to nastąpić w IV kwartale tego roku. Wcześniej „pass” powiedział Bank Millennium, a ING Bank Śląski unikał jednoznacznych deklaracji.

Spośród mniej liczących się w kredytach hipotecznych banków komercyjnych raczej nie pojawią się nowi gracze. Credit Agricole nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej oferty „Bezpiecznego kredytu 2 procent”. W podobnym tonie wypowiada się BNP Paribas Bank. „Temat pozostaje przedmiotem naszych analiz. Nie wykluczamy dołączenia w przyszłości, ale nie planujemy tego w najbliższym czasie” – informuje Biuro Prasowe tej instytucji.

Przypomnijmy, że o kredyt hipoteczny z dofinansowaniem mogą starać się osoby, które nie ukończyły 45 lat i nie posiadały do tej pory nieruchomości. Maksymalna kwota kredytu wynosi 500 tys. zł dla singli i 600 tys. zł, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko. Szerzej o szczegółowych warunkach programu i jego ograniczeniach piszemy w osobnym artykule.