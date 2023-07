„Bezpieczny kredyt 2 procent” razem z „Mieszkaniem bez wkładu własnego”. Jak duże mieszkanie można kupić?

„Bezpieczny kredyt 2 procent”, który wystartował na początku lipca, można połączyć z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Korzystając z obu programów jednocześnie, trzeba będzie się jednak sporo nagimnastykować, by znaleźć mieszkanie spełniające rządowe wymogi. Sprawdziliśmy, jak duże mieszkania można kupić w największych polskich miastach, korzystając z programów: „Bezpieczny kredyt 2 procent” i „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

fot. Marek Radzikowski / / FORUM

REKLAMA

Rządowy program „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, mający za zadanie ułatwić dostęp do finansowania osobom, które nie posiadały do tej pory nieruchomości i mają trudności z uzyskaniem komercyjnego kredytu hipotecznego w odpowiedniej kwocie, ruszył na początku lipca. Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, tylko w ciągu pierwszego tygodnia lipca do banków wpłynęło ok. 3 tys. wniosków o „Bezpieczny kredyt 2 procent” oraz zawarto kilkadziesiąt umów.

O zasadach i wymogach, które trzeba spełnić, by móc skorzystać z dopłaty, pisał Michał Kisiel w tekście „Bezpieczny kredyt 2 procent. Najważniejsze informacje – warunki, oferty, haczyki”. Żeby wyliczyć jak wysoka będzie rata po dopłacie i oszacować, na jaką kwotę kredytu będzie można sobie pozwolić, wystarczy skorzystać z kalkulatora „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” przygotowanego przez Bankier.pl.

Reklama

Zobacz także Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%? Porozmawiaj z ekspertami

Nie każde mieszkanie, przy obecnych średnich kwotach płaconych za mieszkania (w przeliczeniu na mkw.), kwalifikuje się do zakupu w oparciu o „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Jeszcze mniejszy wybór, ze względu na limity stawek w przeliczeniu na metr kwadratowy, mają klienci, którzy program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” chcieliby połączyć z rządową gwarancją wkładu własnego w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Limity bowiem w wielu przypadkach są niższe niż średnie ceny transakcyjne notowane w poszczególnych miastach.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Limity cenowe Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” Miasto Rynek pierwotny [w zł/mkw.] Rynek wtórny [w zł/mkw.] Wrocław 11 330,20 10 520,90 Bydgoszcz 9331,83 8665,27 Toruń 8754,37 8129,06 Lublin 7885,23 7322,00 Gorzów Wlkp. 9842,70 9139,65 Zielona Góra 9842,70 9139,65 Łódź 7582,40 7040,80 Kraków 10 222,80 9492,60 Warszawa 11 824,27 10 979,68 Opole 8828,18 8197,59 Rzeszów 8489,60 7883,20 Białystok 8740,20 8115,90 Gdańsk 10 571,40 9816,30 Katowice 9033,50 8388,25 Kielce 8030,79 7457,16 Olsztyn 10 835,30 10 061,35 Poznań 10 910,90 10 131,55 Szczecin 6813,10 6326,45 Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

W analizie posłużyliśmy się średnimi cenami transakcyjnymi mkw. dla poszczególnych powierzchni mieszkań zanotowanymi w I kw. 2023 r. To dane Bankier.pl udostępnione przez Cenatorium. Pod uwagę wzięliśmy dwa scenariusze zakładające maksymalne kwoty kredytu w oparciu o „Bezpieczny kredyt 2 proc.”:

500 tys. zł dla singli;

600 tys. zł w przypadku, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko.

Przyjęliśmy także rządową gwarancję wkładu własnego w wysokości 20 proc. oraz wzięliśmy pod uwagę limity cen na III kw. 2023 r. ustalone przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Nie braliśmy pod uwagę za to zdolności kredytowej, zakładając, że aplikujący o kredyt z rządową dopłatą takową dla kredytu w danej wysokości posiada.

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” i „Mieszkanie bez wkładu własnego” – jak duże mieszkanie można kupić?

Najmniejszy wybór mieszkań będą mieli klienci, którzy korzystając z obu programów jednocześnie, chcieliby kupić kawalerek o powierzchni poniżej 35 mkw. Choć kredyt w maksymalnej wysokości wystarczyłby w zupełności, to jednak w tym przypadku przeszkodą będą limity cen narzucone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Spośród największych polskich miast limity wyższe od średnich cen transakcyjnych (notowanych w I kw. 2023 r.) dotyczą jedynie Wrocławia i Poznania. Limit niemal równy średniej cenie transakcyjnej zanotowano także na rynku pierwotnym w Łodzi.

Maksymalna powierzchnia mieszkania możliwa do kupienia w oparciu o „Bezpieczny kredyt 2 proc.” i „Mieszkanie bez wkładu własnego”– przedział 35 – 60 mkw. Miasto Średnia cena transakcyjna w I kw. 2023 r. [w zł/mkw.] Limit średniej ceny mkw. wg Banku Gospodarstwa Krajowego [w zł/mkw.] – rynek pierwotny Limit średniej ceny mkw. wg Banku Gospodarstwa Krajowego [w zł/mkw.] – rynek wtórny Wysokość kredytu w ramach „Bezpiecznego kredytu 2 procent” (w nawiasie łączna kwota przeznaczona na zakup mieszkania) 125 (625) – rynek pierwotny 150 (750) – rynek pierwotny 125 (625) – rynek wtórny 150 (750) – rynek wtórny Warszawa 11 256 11 824,27 10 979,68 55,5 60 – – Poznań 8 297 10 910,90 10 131,55 60 60 60 60 Łódź 7 044 7582,40 7040,80 60 60 60 60 Kraków 10 250 10 222,80 9492,60 – – – – Wrocław 9 043 11 330,20 10 520,90 60 60 60 60 Gdańsk 9 679 10 571,40 9816,30 60 60 60 60 Lublin 7 546 7885,23 7322,00 60 60 – – Źródło: Bankier.pl

Większy wybór mieszkań i poszczególnych metraży będą mieli klienci, którzy zdecydują się na lokal o powierzchni użytkowej zawierającej się pomiędzy 35 mkw. a 60 mkw. Z uwagi jednak na wysokie średnie ceny transakcyjne w przeliczeniu na metr kwadratowy, nie każdy kredytobiorca będzie mógł kupić takie mieszkanie.

Singiel chcący kupić mieszkanie o tym metrażu w Warszawie mógłby pozwolić sobie maksymalnie na 55,5 mkw. i to jedynie w przypadku lokalu od dewelopera. W pozostałych analizowanych miastach, jak i w przypadku rodzin lub osób posiadających dzieci, do dyspozycji byłyby wszystkie dostępne mieszkania w przedziale 35 – 60 mkw.

Maksymalna powierzchnia mieszkania możliwa do kupienia w oparciu o „Bezpieczny kredyt 2 proc.” i „Mieszkanie bez wkładu własnego”– przedział 60 – 80 mkw. Miasto Średnia cena transakcyjna w I kw. 2023 r. [w zł/mkw.] Limit średniej ceny mkw. wg Banku Gospodarstwa Krajowego [w zł/mkw.] – rynek pierwotny Limit średniej ceny mkw. wg Banku Gospodarstwa Krajowego [w zł/mkw.] – rynek wtórny Wysokość kredytu w ramach „Bezpiecznego kredytu 2 procent” (w nawiasie łączna kwota przeznaczona na zakup mieszkania) 125 (625) – rynek pierwotny 150 (750) – rynek pierwotny 125 (625) – rynek wtórny 150 (750) – rynek wtórny Warszawa 10 409 11 824,27 10 979,68 60 72,1 60 72,1 Poznań 7 256 10 910,90 10 131,55 80 80 80 80 Łódź 6 513 7582,40 7040,80 80 80 80 80 Kraków 9 516 10 222,80 9492,60 65,7 80 – – Wrocław 8 380 11 330,20 10 520,90 74,6 80 74,6 80 Gdańsk 8 900 10 571,40 9816,30 70,2 80 70,2 80 Lublin 6 767 7885,23 7322,00 80 80 80 80 Źródło: Bankier.pl

Limity związane z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego” dadzą jednak o sobie znać na rynku wtórnym w Warszawie i Lublinie oraz zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym w Krakowie, gdzie są one wyższe od średnich cen transakcyjnych notowanych tam w I kw. 2023 r.

Największy wybór mieszkań, w oparciu o średnią cenę transakcyjną, będą mieli szukający lokali o powierzchni pomiędzy 60 a 80 mkw. W Łodzi, Poznaniu i Lublinie dostępne byłyby wszystkie metraże zarówno w przypadku mieszkań nowych, jak i z drugiej ręki.

Tradycyjnie najmniejszy wybór byłby w najdroższej Warszawie, gdzie singiel mógłby pozwolić sobie maksymalnie na 60 mkw., zaś małżeństwo lub wychowujący dzieci na 72,1 mkw. Biorąc pod uwagę limity BGK, skorzystać z obu programów nie mogliby kupić mieszkania z drugiej ręki w Krakowie. Trudniej, ale z uwagi na wysokie ceny w przeliczeniu na 1 mkw., a nie na limity BGK, będzie o kupno mieszkania w przypadku największych lokali o powierzchni powyżej 80 mkw.

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” i „Mieszkanie bez wkładu własnego” a największe mieszkania

Singiel posiadający 125 tys. wkładu własnego i zaciągający maksymalny przewidziany programem „Bezpieczny kredyt 2 proc.” dług w wysokości 500 tys. zł, mógłby pozwolić sobie na tak duże mieszkanie, oprócz Poznania, jeszcze we Wrocławiu (80,4 mkw.), Lublinie (95,4 mkw.) oraz w Łodzi, gdzie dostępna powierzchnia przekroczyłaby 100 mkw.

Maksymalna powierzchnia mieszkania możliwa do kupienia w oparciu o „Bezpieczny kredyt 2 proc.” i „Mieszkanie bez wkładu własnego”– powyżej 80 mkw. Miasto Średnia cena transakcyjna w I kw. 2023 r. [w zł/mkw.] Limit średniej ceny mkw. wg Banku Gospodarstwa Krajowego [w zł/mkw.] – rynek pierwotny Limit średniej ceny mkw. wg Banku Gospodarstwa Krajowego [w zł/mkw.] – rynek wtórny Wysokość kredytu w ramach „Bezpiecznego kredytu 2 procent” (w nawiasie łączna kwota przeznaczona na zakup mieszkania) 125 (625) – rynek pierwotny 150 (750) – rynek pierwotny 125 (625) – rynek wtórny 150 (750) – rynek wtórny Warszawa 11 231 11 824,27 1979,68 – – – – Poznań 6 956 10 910,90 10 131,55 89,9 107,8 89,9 107,8 Łódź 6 074 7582,40 7040,80 102,9 123,5 102,9 123,5 Kraków 9 335 10 222,80 9492,60 – 80,3 – 80,3 Wrocław 7 772 11 330,20 10 520,90 80,4 96,5 80,4 96,5 Gdańsk 8 740 10 571,40 9816,30 – 85,8 – 85,8 Lublin 6 550 7885,23 7322,00 95,4 114,5 95,4 114,5 Źródło: Bankier.pl

Małżeństwa, które odłożyłyby 150 tys. zł i zaciągnęły maksymalny możliwy kredyt na 600 tys. zł, nie mogłyby kupić tak dużego mieszkania w Warszawie, gdzie średnia cena transakcyjna w I kw. 2023 r. wciąż przekraczała 11 tys. zł/mkw.

Do wspomnianych wyżej miast dołączyłby jednak mieszkania zlokalizowane w Krakowie (80,3 mkw.) oraz Gdańsku (85,8 mkw.). Znów na największe mieszkanie można by liczyć w Łodzi (123,5 mkw.).