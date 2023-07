Bezpieczny kredyt 2 procent nie dla każdego mieszkania. Jak duże mieszkanie będzie można kupić?

Wystartował „Bezpieczny kredyt 2 procent” – program dopłat do kredytów hipotecznych. Nie każde mieszkanie będzie jednak kwalifikowało się do programu. Sprawdziliśmy, jak duże mieszkania będzie można kupić w największych polskich miastach korzystając „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”.

Rządowy program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” ma za zadanie ułatwić dostęp do finansowania osobom, które nie posiadały do tej pory nieruchomości i mają trudności z uzyskaniem komercyjnego kredytu hipotecznego w odpowiedniej kwocie. O zasadach i wymogach, które trzeba spełnić, by móc skorzystać z dopłaty, pisał Michał Kisiel w tekście „Bezpieczny kredyt 2 procent. Najważniejsze informacje – warunki, oferty, haczyki”.

Jak się jednak okazuje, przy obecnych średnich kwotach płaconych za mieszkania (w przeliczeniu na mkw.), nie każdy lokal będzie kwalifikował się do tego, by kupić go w oparciu o „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. W analizie posłużyliśmy się średnimi cenami transakcyjnymi mkw. dla poszczególnych powierzchni mieszkań zanotowanymi w I kw. 2023 r. To dane Bankier.pl udostępnione przez Cenatorium.

Pod uwagę wzięliśmy pięć scenariuszy podstawowych. W każdym ustaliliśmy wkład własny wynoszący 20 proc., czyli Ltv 80 proc. – a więc najczęściej stosowaną minimalną wartość przez banki działające w Polsce. Nie braliśmy pod uwagę rosnącej w ostatnim czasie zdolności kredytowej, zakładając, że aplikujący o kredyt z rządową dopłatą takową dla kredytu w danej wysokości posiadają.

Cztery pierwsze scenariusze, zakładające zaciągnięcie kredyt wahający się od 200 tys. do 500 tys. zł, dotyczą zarówno singli, dla których maksymalna kwota kredytu wynosi właśnie 500 tys. zł jak i dla kredytobiorców prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko. W obu przypadkach maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł.

Obu przypadkom poświęciliśmy piąty scenariusz zakładający 20-procentowy wkład własny w wysokości 150 tys. zł i zaciągnięty kredyt w wysokości 600 tys. zł.

W tabelach skupiliśmy się na najpopularniejszych metrażach, a więc mieszkaniach o powierzchni od 35 do 60 mkw. oraz od 60 do 80 mkw. Uwzględniliśmy także maksymalne powierzchnie mieszkań, na jakie w poszczególnych miastach można sobie pozwolić zaciągając kredyt w oparciu o program „Bezpieczny kredyt 2 proc.”.

Każda transakcja i każdy zaciągnięty kredyt mieszkaniowy to jednak odosobniony i konkretny przypadek. Żeby wyliczyć, jak wysoka będzie rata po dopłacie i oszacować, na jaką kwotę kredytu będzie można sobie pozwolić, wystarczy skorzystać z kalkulatora „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” przygotowanego przez Bankier.pl.

Bezpieczny kredyt 2 proc. – jak duże mieszkanie można kupić?

Największy wybór mieszkań i poszczególnych metraży będą mieli klienci, którzy zdecydują się na lokal o powierzchni użytkowej zawierającej się pomiędzy 35 mkw. a 60 mkw. Z uwagi jednak na wysokie średnie ceny transakcyjne w przeliczeniu na metr kwadratowy, nie każdy kredytobiorca będzie mógł kupić takie mieszkanie.

Maksymalna powierzchnia mieszkania możliwa do kupienia w oparciu o „Bezpieczny kredyt 2 proc.” – przedział 35 – 60 mkw. Miasto Średnia cena transakcyjna w I kw. 2023 r. [w zł/mkw.] Wysokość wkładu własnego przy założeniu Ltv 80 (w nawiasie łączna kwota wraz z kredytem przeznaczona na zakup mieszkania) [w tys. zł] 50 (250) 75 (375) 100 (500) 125 (625) 150 (750) Warszawa 11 256 – – 44,4 55,5 60,0 Poznań 8 297 – 45,2 60,0 60,0 60,0 Łódź 7 044 35,5 53,2 60,0 60,0 60,0 Kraków 10 250 – 36,6 48,8 60,0 60,0 Wrocław 9 043 – 41,5 55,3 60,0 60,0 Gdańsk 9 679 – 38,7 51,7 60,0 60,0 Lublin 7 546 – 49,7 60,0 60,0 60,0 Źródło: Bankier.pl

Posiadając 50 tys. wkładu własnego i zaciągając kredyt na 200 tys. zł, w oparciu o średnią cenę transakcyjną zanotowaną w I kw. 2023 r., mieszkanie można by kupić jedynie w Łodzi. 250 tys. zł wystarczyłoby wówczas na zakup mieszkania o powierzchni nieznacznie przekraczającej 35 mkw. (35,5 mkw.).

Oczywiście w pozostałych miastach wciąż byłaby możliwość zakupu mieszkania w oparciu o program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” i nasze założenia. Musiałoby ono jednak (w przeliczeniu na 1 mkw.) kosztować zdecydowanie mniej od średniej stawki dla miasta, co z kolei wiązałoby się z mniej korzystnym położeniem i niższym standardem.

Zdecydowanie większe możliwości da odłożone 75 tys. zł, które przeznaczone na 20-procentowy wkład własny pozwoli wziąć kredyt w wysokości 300 tys. zł. Wówczas przedmiotem transakcji będzie mogło być mieszkanie o powierzchni wahającej się od 36,6 mkw. w Krakowie do 49,7 mkw. w Lublinie. Na zakup mieszkania, którego cena równa byłaby średniej cenie transakcyjnej z I kw. 2023 r., nadal nie można by pozwolić sobie w Warszawie.

W stolicy możliwość kupna mieszkania o metrażu pomiędzy 35 a 60 mkw. byłaby możliwa dopiero przy odłożonych 100 tys. zł i kredycie na 400 tys. zł. Wówczas można by kupić mieszkanie o powierzchni 44,4 mkw. W Poznaniu, Łodzi i Lublinie, a więc miastach, gdzie średnie kwoty wpisywane w aktach notarialnych są najniższe, do wyboru byłyby także 60-metrowe mieszkania.

Taka możliwość, w przypadku Warszawy, pojawiłaby się dopiero przy wkładzie własnym w wysokości 150 tys. zł i kredycie opiewającym na 600 tys. zł. Byłaby więc dostępna jedynie dla małżeństw lub osób prowadzących gospodarstwa domowe, w których skład wchodzi co najmniej jedno dziecko.

Maksymalna powierzchnia mieszkania możliwa do kupienia w oparciu o „Bezpieczny kredyt 2 proc.” – przedział 60 – 80 mkw. Miasto Średnia cena transakcyjna w I kw. 2023 r. Wysokość wkładu własnego przy założeniu Ltv 80 (w nawiasie łączna kwota wraz z kredytem przeznaczona na zakup mieszkania) [w tys. zł] 50 (250) 75 (375) 100 (500) 125 (625) 150 (750) Warszawa 10 409 – – – 60,0 72,1 Poznań 7 256 – – 68,8 80,0 80,0 Łódź 6 513 – – 76,8 80,0 80,0 Kraków 9 516 – – – 65,7 80,0 Wrocław 8 380 – – – 74,6 80,0 Gdańsk 8 900 – – – 70,2 80,0 Lublin 6 767 – – 73,9 80,0 80,0 Źródło: Bankier.pl

Niższe średnie ceny transakcyjne notowane są w przypadku większych mieszkań, o powierzchni od 60 do 80 mkw. Większa powierzchnia wiąże się jednak z wyższą ceną lokalu. To sprawia, że w przypadku największych polskich miast dopiero 100 tys. wkładu własnego i zaciągnięcie kredytu w wysokości 400 tys. zł umożliwiłoby zakup lokalu o wspomnianym metrażu. Możliwość taka wystąpiłaby jednak w najtańszych z największych polskich rynków mieszkań – w Poznaniu, Łodzi i Lublinie, gdzie za średnią cenę transakcyjną można by pozwolić sobie odpowiednio na mieszkania o powierzchni: 68,8 mkw., 76,8 mkw. oraz 73,9 mkw.

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” a największe mieszkania

Jeszcze gorzej przedstawia się sprawa w przypadku mieszkań większych niż 80-metrowe. W Poznaniu można by takie kupić posiadając 100 tys. wkładu własnego i zaciągając kredyt w wysokości 400 tys. zł. Jego powierzchnia jednak tylko nieznacznie przekraczałaby 82 mkw.

Maksymalna powierzchnia mieszkania możliwa do kupienia w oparciu o „Bezpieczny kredyt 2 proc.” – powyżej 80 mkw. Miasto Średnia cena transakcyjna w I kw. 2023 r. Wysokość wkładu własnego przy założeniu Ltv 80 proc. (w nawiasie łączna kwota wraz z kredytem przeznaczona na zakup mieszkania) [w tys. zł] 50 (250) 75 (375) 100 (500) 125 (625) 150 (750) Warszawa 11 231 – – – – – Poznań 6 956 – – 82,3 89,9 107,8 Łódź 6 074 – – – 102,9 123,5 Kraków 9 335 – – – – 80,3 Wrocław 7 772 – – – 80,4 96,5 Gdańsk 8 740 – – – – 85,8 Lublin 6 550 – – – 95,4 114,5 Źródło: Bankier.pl

Singiel posiadający 125 tys. wkładu własnego i zaciągający maksymalny przewidziany programem „Bezpieczny kredyt 2 proc.” dług w wysokości 500 tys. zł, mógłby pozwolić sobie na tak duże mieszkanie, oprócz Poznania, jeszcze we Wrocławiu (80,4 mkw.), Lublinie (95,4 mkw.) oraz w Łodzi, gdzie dostępna powierzchnia przekroczyłaby 100 mkw.

Małżeństwa, które odłożyłyby 150 tys. zł i zaciągnęły maksymalny możliwy kredyt na 600 tys. zł, nie mogłyby kupić tak dużego mieszkania w Warszawie, gdzie średnia cena transakcyjna w I kw. 2023 r. wciąż przekraczała 11 tys. zł/mkw.

Do wspomnianych wyżej miast dołączyłby jednak mieszkania zlokalizowane w Krakowie (80,3 mkw.) oraz Gdańsku (85,8 mkw.). Znów na największe mieszkanie można by liczyć w Łodzi (123,5 mkw.).