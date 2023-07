„Bezpieczny kredyt 2 proc.” wystartował, ale z przygodami. "Jest zamieszanie i chaos"

Pierwszy dzień przyjmowania wniosków o kredyt z dofinansowaniem był dość chaotyczny, wynika z doniesień pośredników kredytowych. Banki różnią się od siebie podejściem do niektórych przypadków, a nie wszystkie procedury są już gotowe.

fot. ESB Professional / / Shutterstock

Do godziny 12:00 w poniedziałek banki przyjęły już 10 tys. osób zainteresowanych programem „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, poinformował podczas konferencji prasowej minister Waldemar Buda. Nie oznacza to, że już w pierwszy dzień taka była liczba wnioskodawców. Część klientów chciała tylko zaczerpnąć informacji o możliwości uzyskania finansowania z dopłatami. Przypomnijmy, że przed kilkoma miesiącami resort szacował, że w 2023 r. z nowego kredytu skorzysta właśnie ok. 10 tys. osób.

Pośrednicy komentują: jest zamieszanie

Od 3 lipca kredyt z dopłatami jest dostępny tylko w kilku instytucjach. Aktywni w mediach społecznościowych pośrednicy kredytowi donosili już w przededniu startu programu, że wdrożenia w bankach odbywają się na ostatnią chwilę. Brakowało m.in. kalkulatorów pozwalających oszacować zdolność kredytową. Przypomnijmy, że nowa wersja rekomendacji KNF (opublikowana 19 czerwca, na dwa tygodnie przed uruchomieniem „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”) zmieniła założenia istotne dla określenia dostępnej kwoty kredytu z dofinansowaniem.

Reklama

Zobacz także Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%? Porozmawiaj z ekspertami

Już po otwarciu placówek bankowych BGK opublikował także wskaźnik, od którego uzależniona będzie wysokość dopłat do rat, a zatem również wysokość samych comiesięcznych obciążeń kredytobiorców.

„Rozgardiasz od rana. Czekaliśmy na wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej dla BK2. Na szczęście przed chwilą BGK go ogłosił. Nie działają kalkulatory kredytowe, a jeśli już są, to nie wiemy, czy do końca liczą poprawnie zdolność i wychwytujemy w nich błędy. W przypadku nie wszystkich banków mamy jasność, czy wnioski kredytowe i oświadczenia są wszystkie i poprawne, a do oddziałów banków od rana trudno się dodzwonić. Klienci natomiast od rana w pełnej gotowości dzwonią i chcą się umawiać na spisywanie wniosków. Mam nadzieję, że w ciągu dnia się wszystko wyjaśni” – komentował na gorąco sytuację przed południem Łukasz Sroczyński, ekspert i pośrednik finansowy.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

„W pierwszych chwilach wejścia w życie programu ‘Bezpieczny kredyt 2 proc.’ zauważamy, że niektóre procedury i systemy nie działają jeszcze tak sprawnie, jakbyśmy tego oczekiwali. Jednak jestem pełna nadziei, że w ciągu najbliższych dni te problemy zostaną rozwiązane, a program zacznie działać w pełni efektywnie. Ważne jest, aby zachować spokój i śledzić aktualizacje” – komentuje uspokajająco Honorata Skrzypek-Komorowicz, ekspert Kredytowyporadnik.pl.

Nie każdy bank z takim samym podejściem

Z doniesień pośredników kredytowych wynika, że pierwsze banki uczestniczące w programie stosują zróżnicowane podejście do niektórych scenariuszy. Przykładowo zakup nieruchomości na kredyt z dopłatą od rodziny (dopuszczalny w świetle ustawy) nie jest akceptowany przez Bank Pekao. W Alior Banku i PKO BP taka transakcja zostanie jednak sfinansowana.

Podobne niespójności dotyczą np. kwestii kredytowania budowy domu na działce, która była zakupiona w przeszłości na kredyt. Pierwsze dni przyjmowania wniosków pokażą zapewne wiele „białych plam” w interpretacji ustawy. Warto także podkreślić, że banki mogą w ramach polityki kredytowania określić dodatkowe wymagania wobec wybranych klientów i typów transakcji. Kredyty BK2 nie będą zestandaryzowane nie tylko pod względem cenowym, ale także „barier wejścia” dla klientów.