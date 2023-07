"Bezpieczny kredyt 2 proc." w ofercie kolejnego banku. Rządowy program już w dziewięciu instytucjach

HIPOTEKI Pierwszy bank poinformował, że nie zaoferuje "Bezpiecznego kredytu 2 proc." "Bezpieczny kredyt 2 proc." w ramach programu "Pierwsze mieszkanie" wystartował 3 lipca. Rządowe dopłaty do rat są szansą do wielu Polaków na posiadanie własnego "M", a kolejne banki co rusz informują o włączeniu go do swojej oferty. Jednak jedna instytucja jasno zakomunikowała, że do "Bezpiecznego kredytu" nie przystąpi.