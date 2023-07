"Bezpieczny kredyt 2 proc." w 21 bankach. W części już od poniedziałku

W przygotowania do wprowadzenia "Bezpiecznego kredytu 2 proc." zaangażowanych jest 21 banków - powiedział PAP dyrektor departamentu funduszy mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysław Osuch. W niektórych z nich, wnioski będzie można składać już od poniedziałku.

fot. Mary Long / / Shutterstock

Osuch wskazał, że już w marcu br. BGK we współpracy ze Związkiem Banków Polski utworzył grupę roboczą złożoną z 21 banków, która współpracowała z Ministerstwem Rozwoju i Technologii równolegle z procesem legislacyjnym. "W trakcie prac na bieżąco wyjaśnialiśmy wątpliwości sektora bankowego tak, by wszystkie informacje i wytyczne przekazywane przez MRiT były udostępnianie jednocześnie we wszystkich bankach" - mówił. Dodał, że w proces uzgodnień określający m.in dobre praktyki programu włączone są też banki spółdzielcze.

"Mamy podpisane pierwsze dwie umowy, ale przygotowania z sektorem są w toku – jesteśmy w procesie podpisywania umów, szkolimy pracowników banków, więc ten proces trwa" - powiedział.

Wyjaśnił, że w ramach prowadzonych przez BGK warsztatów przeszkolono ok. 1500 pracowników sektora bankowego z zasad udzielania "bezpiecznego kredytu" oraz 400 osób z obsługi kont mieszkaniowych. "W najbliższych dniach będziemy kontynuować ten proces, po to, by ujednolicone standardy i dobre praktyki obowiązywały w całym sektorze bankowym" - dodał. Szef departamentu funduszy mieszkaniowych BGK wskazał, że przygotowano m.in. formularze oświadczeń, które kredytobiorcy będą składać w procesie analizy kredytowej.

Pytany o to, co zawierają umowy zawierane między BGK i bankami, powiedział, że określają one m.in. "warunki współpracy między BGK a instytucjami komercyjnymi w zakresie dokonywania rozliczeń dopłat".

Dopytywany o to, ile będą one wynosić wskazał, że w tym roku pula dopłat nie jest określona. "Tak jak powiedział minister Waldemar Buda, jest to kwestia dostosowania ustawy budżetowej do rzeczywistego zapotrzebowania" - zaznaczył.

W tych bankach "Bezpieczny kredyt 2 proc." już od poniedziałku, 3 lipca Swój zamiar wzięcia udziału w programie od samego początku zadeklarowały PKO BP i Bank Pekao. Także Alior Bank chce wystartować z programem od poniedziałku. „Alior Bank planuje uczestniczyć w programie pierwsze mieszkanie, obsługę wniosków +Bezpiecznego kredytu 2 proc.+ rozpoczniemy od dnia 03.07.2023” – napisało biuro prasowe Allior Banku w odpowiedzi na pytanie PAP. Od poniedziałku wnioski będzie przyjmował także VeloBank. „Zgodnie z zapowiedziami VeloBank udostępni klientom ofertę w ramach programu +Bezpieczny kredyt 2 proc.+ od poniedziałku 3 lipca br.” – poinformował PAP rzecznik prasowy VeloBanku Artur Newecki. Spośród pozostałych banków część już podjęła decyzję o wejściu do programu, ale zamierza to zrobić nico później. „Tak, weźmiemy udział w programie. Pojawi się w ofercie w III kw. tego roku” – poinformowała PAP Emilia Kasperczak z biura prasowego mBanku. „Bank Ochrony Środowiska planuje wdrożenie do oferty banku produkt pt. Bezpieczny Kredyt. Jednak na tym etapie nie jesteśmy w stanie podać szczegółów” – stwierdziła w odpowiedzi na pytanie PAP Agnieszka Baran z Biura Prasowego Banku Ochrony Środowiska. „Przygotowujemy się do zaoferowania Bezpiecznego Kredytu 2 proc., wejdzie do naszej oferty, jednak w późniejszym terminie. Obecnie analizujemy wymagane zmiany, zarówno po stronie systemowej, jak i procesowej. Po zakończonych analizach i przygotowaniu wymaganych zmian poinformujemy o terminie udostępnienia oferty” – poinformował odpowiedzialny za ofertę hipoteczną w Santander Bank Polska Tomasz Borkowski.

1 lipca tego roku weszła w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. "bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa. Kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą produkt do swojej oferty. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska

