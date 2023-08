„Bezpieczny kredyt 2 proc.” nie tylko na mieszkanie, ale trzeba przygotować sporo dokumentów

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” umożliwia zakup mieszkania lub domu zarówno z rynku pierwotnego, jak i z drugiej ręki. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 mkw. mieszkania – ograniczeniem jest maksymalna kwota finansowania. Ekspert odpowiada, jakie dokumenty będą potrzebne do zakupu domu z rynku pierwotnego.

fot. Andrzej Sidor / / FORUM

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” to produkt opracowany z myślą o osobach, które planują nabyć swoją pierwszą nieruchomość celem prowadzenia gospodarstwa domowego. Jest on kierowany do klientów do 45. roku życia, którzy nie posiadają i nie posiadali do tej pory mieszkania lub domu. Singiel może uzyskać finansowanie do 500 tys. zł, a rodzina do 600 tys. zł. Maksymalny wkład własny nie może przekraczać 200 tys. zł. Pozwala to na zakup mieszkania lub domu do kwoty 700-800 tys. zł.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc."

Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie.

Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Pobierz bezpłatnie

Kup Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Bezpieczny kredyt a dokumenty na zakup domu z rynku pierwotnego

W e-mailach do redakcji pytają Państwo, jakie dokumenty będą potrzebne dla banku do zakupu domu z rynku pierwotnego. - Mam możliwość zakupu części domu w zabudowie bliźniaczej w stanie deweloperskim. Czy myślicie Państwo, że otrzymam finansowanie na ten dom? Nasza pierwsza nieruchomość, lat 35, żona, 2 dzieci – pyta jeden z czytelników.

Reklama

Zobacz także Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%? Porozmawiaj z ekspertami

Grzegorz Granda, dyrektor oddziału Expander w Lublinie, wyjaśnia, że przy zakupie domu z rynku pierwotnego wymagane będzie: umowa deweloperska lub rezerwacyjna z prospektem informacyjnym, wypis i wyrys z rejestru gruntów, pozwolenie na budowę. Jeśli deweloper ma kredyt inwestycyjny, to dodatkowo promesa banku na zwolnienie zabezpieczenia. Jeśli kredyt miałby obejmować również wykończenie domu, to należy też przygotować kosztorys na druku banku.

- Trudno odpowiedzieć na drugą część pytania, nie znając dochodów ani zobowiązań kredytobiorców – dodaje. Należy bowiem pamiętać, że decyzja o przyznaniu „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” zależy od badania zdolności kredytowej przeprowadzonej przez bank udzielający finansowania.

Te banki udzielają „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”

Obecnie kredytów z dopłatami BGK udzielają następujące banki i to tam należy udać się w celu przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej: Alior Bank, Bank BPS i banki spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, PKO Bank Polski, SGB-Bank i VeloBank.

Przy okazji warto też pamiętać o jeszcze jednej kwestii w przypadku zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego – teoretycznie możliwe jest nieintencjonalne przekroczenie limitów ustawowych. Może się bowiem okazać, że po zakończeniu budowy deweloper dokona pomiaru, z którego będzie wynikało, że mieszkanie jest nieco większe niż planowano i trzeba dokonać dopłaty. A dopłata może przekroczyć ustawowe 800 tys. zł – czyli maksymalną kwotę, na którą pozwala „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. O tym, jak się zabezpieczyć przed takim scenariuszem piszemy w artykule "Bezpieczny kredyt 2 proc." a nieintencjonalne przekroczenie limitów ustawowych. Bank może zablokować dopłaty.

Jeśli macie pytania dotyczące "Bezpiecznego kredytu 2 proc.", piszcie na adres alert@bankier.pl lub redakcja@bankier.pl. Odpowiedzi na nadsyłane pytania publikujemy tutaj.