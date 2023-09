„Bezpieczny kredyt 2 proc.” a zakup mieszkania z najemcami lub od rodziny

Do redakcji Bankier.pl napływają kolejne pytania dotyczące „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”. Jeden z czytelników pyta, jak wygląda sytuacja w przypadku zakupu mieszkania od rodziny. Drugi – czy może kupić mieszkanie, w którym na razie mieszkają lokatorzy korzystający z najmu. Ekspert rozwiewa wątpliwości.

fot. Virrage Images / / Shutterstock

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” to rozwiązanie, które ma ułatwić młodym ludziom dostęp do własnej nieruchomości. Z rozwiązania mogą skorzystać osoby do 45 roku życia. W przypadku singli kredyt na preferencyjnych warunkach może opiewać maksymalnie na kwotę 500 tys. zł. Rodziny mogą liczyć na o 100 tys. większe finansowanie. Wkład własny nie może przekraczać 200 tys. zł. Jak przy każdym nowym rozwiązaniu pojawiają się jednak dodatkowe pytania i wątpliwości.

Mieszkanie z najemcami

Pan Tomek (imię zmienione) pyta nas, czy można skorzystać z dopłat w przypadku zakupu mieszkania z najemcami. - Właściciel podpisał standardową umowę najmu, kończąca się w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu mieszkania, która nie zostanie przedłużona. Lokal wykorzystany zostanie na własne potrzebny mieszkaniowe. Ustawa oczywiście stanowi, że prawo do dopłat wygasa w momencie wynajmu – pisze pan Tomek.

Grzegorz Granda, dyrektor oddziału Expander w Lublinie odpowiada, że kredytobiorca ma obowiązek wprowadzić się do nabytego mieszkania w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu. - Jeśli strony umówią się, że wydanie lokalu nastąpi za 6 miesięcy, po tym jak najemcy się wyprowadzą, i to poprzedni właściciel będzie czerpał pożytki z najmu, to prawo do dopłat nie wygaśnie – tłumaczy ekspert.

Zakup mieszkania od rodziny

Z kolei pani Anna pyta, jak banki podchodzą do kredytowania mieszkania kupowanego od rodziny? - Ustawa dotycząca „bezpiecznego kredytu 2 proc.” tego nie zabrania – zwraca uwagę.

- Niektóre banki tego wprost zabraniają ale niektóre nie mają tego opisanego w procedurach i jest to możliwe w myśl zasady: „co nie jest zakazane, jest dozwolone”. Zawsze jednak to będzie indywidualna ocena i decyzja analityka, biorącego pod uwagę całokształt transakcji – tłumaczy Grzegorz Granda.

Dla kogo BK2%?

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” jest produktem mającym przede wszystkim zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkaniowe. Nie jest więc możliwe wynajmowanie mieszkania kupionego za pieniądze z „BK2%”, ani prowadzenie w nim działalności gospodarczej. W zamian za dotrzymanie tych warunków, kredytobiorca może liczyć na preferencyjne warunki finansowania. Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego będzie różnicą między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.

Obecnie rozwiązanie to oferują następujące banki: Alior Bank, Bank BPS i banki spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, mBank, PKO Bank Polski, SGB-Bank, banki spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem i VeloBank.

Jeśli macie pytania dotyczące "Bezpiecznego kredytu 2 proc.", piszcie na adres alert@bankier.pl lub redakcja@bankier.pl. Odpowiedzi na nadsyłane pytania publikujemy tutaj.