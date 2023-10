„Bezpieczny kredyt 2 proc.” a wyższy wkład własny. Wybór rzeczoznawcy i optymalizacja kosztów mogą mieć ogromne znacznie

Odpowiadamy na kolejne pytanie dotyczące „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” Tym razem czytelnik zastanawia się, czy może wziąć kredyt tylko na 250 tys. zł, skoro dom wyceniony jest na 500 tys. zł, a działka na 150 tys. zł. Ekspert odpowiada, jak wygląda w tym przypadku kwestia wkładu własnego.

fot. Bartosz Dziugiel / / Shutterstock

Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami ustawodawcy „Bezpieczny kredyt 2 proc.” to rozwiązanie przeznaczone dla osób, które ubiegają się o pierwsze mieszkanie i chcą otrzymać finansowanie na preferencyjnych warunkach. W związku z tym nałożono pewne ograniczenia. Wkład własny nie może przekraczać 200 tys. zł, a maksymalna kwota kredytu 500 tys. zł w przypadku singli i 600 tys. zł w przypadku par.

Kredyt tylko na 250 tys. zł

Co jednak w sytuacji, gdy dom został wyceniony w kosztorysie na 500 tys. zł, działka na 150 tys. zł, a zdolność kredytowa pozwala na zaciągnięcie kredytu na 250 tys. zł? Takie pytanie zadał nam jeden z czytelników. Odpowiedzi udziela Jakub Łapaj, ekspert kredytowy Lendi.

- Przy budowie domu, tak jak przy innych celach, ogranicza nas wkład własny, który nie może przekroczyć 200 tys. zł. Przy czym wartość działki również się wlicza do tego limitu. Zatem kwota kredytu zsumowana z naszym wkładem własnym nie większym niż 200 tys. zł musi dać nam kwotę inwestycji. Dlatego w opisanej sytuacji trzeba skorzystać z większego kredytu – mówi ekspert.

Podpowiada, że jeśli nie jest to możliwe (np. ze względu na zdolność kredytową), należy zweryfikować kilka dodatkowych kwestii. - Po pierwsze, jeżeli chcemy zaangażować więcej wkładu własnego w postaci gotówki, to im wyższa wartość działki, tym gorzej dla nas. Tę samą działkę różni rzeczoznawcy mogą wycenić na różne kwoty – np. jeden na 150 tys. zł a inny na 100 tys. zł. W naszym przypadku korzystniej będzie wybrać tego, który przedstawi niższą wartość gruntu – mówi Łapaj.

Optymalizacja kosztów

Kolejna rzecz to kwestia kosztorysu. - Ten przedstawiony w banku nie musi być tożsamy z wyceną firmy budowlanej. W opisanym przypadku jeżeli chcemy skorzystać z niższego kredytu, to kosztorys również musi być na niższym poziomie. Dla banku wystarczające jest doprowadzenie budowy do stanu deweloperskiego, więc z kosztorysu możemy wyrzucić wszystkie prace wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Banki mają także swoje wewnętrzne minimalne ceny budowy za metr kwadratowy, zatem najkorzystniej byłoby dostosować kosztorys właśnie do tego parametru danego banku – podpowiada ekspert.

Maksymalny wkład własny i kwota kredytu to niejedyne ograniczenia w „Bezpiecznym kredycie 2 proc.”. Innym warunkiem jest wiek kredytobiorców. Z rozwiązania mogą skorzystać osoby w wieku do 45. r. ż. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić musi przynajmniej jedno z nich.

"Bezpieczny kredyt 2 proc." - zasady

Budżet państwa przez 10 lat będzie dopłacał różnicę między stałą stopą a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Stała stopa będzie ustalona w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących (aktualne w dniu udzielenia kredytu i po 5 latach).

Obecnie rozwiązanie to oferują następujące banki:

Alior Bank

Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS

Bank Ochrony Środowiska

Bank Pekao

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie

mBank

PKO Bank Polski

SGB-Bank S.A. i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem

VeloBank

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Jeśli macie pytania dotyczące "Bezpiecznego kredytu 2 proc.", piszcie na adres alert@bankier.pl lub redakcja@bankier.pl. Odpowiedzi na nadsyłane pytania publikujemy tutaj.