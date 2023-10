"Dom za opiekę nad rodzicami". Czy bank przyzna "Bezpieczny kredyt" w przypadku dożywotniej renty?

Spływają do nas kolejne pytania dotyczące „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”. Pani Sylwia pyta, czy będzie mogła skorzystać z dofinansowania, jeśli rodzice planują zapisać jej dom w ramach tzw. renty dożywotniej. Za opiekę nad nimi miałaby w przyszłości otrzymać dom rodzinny. Ekspert wyjaśnia jej wątpliwości.

fot. evrymmnt / / Shutterstock

Renta dożywotnia polega na tym, że właściciel nieruchomości przepisuje ją na przykład dziecku w zamian za opiekę na starość. Jej przepisy reguluje Kodeks cywilny: „Przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku” (art. 903). Kolejne artykuły Kodeksu doprecyzowują tę kwestię.

Pani Sylwia (imię zmienione) ma w planach zakup mieszkania na „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Rodzina rozważa jednak opcję renty dożywotniej. - Moi rodzice posiadają dom, ale są coraz starsi. W przyszłości planują przepisać mi dom w ramach tzw. dożywocia - za opiekę nad nimi mam dostać dom rodzinny. Spowoduje to, że pewnie będę musiała się do nich wprowadzić, aby się nimi zająć. Czy w tej sytuacji, jeśli będzie to przed upływem 10 lat, będę mogła wynająć mieszkanie, czy stracę dofinansowanie z programu? – pyta czytelniczka.

Marcin Berus, ekspert kredytowy Lendi, nie ma dla niej dobrych informacji. - Jeżeli rodzice przepiszą dom w trakcie trwania bezpiecznego kredytu, to utraci pani dopłaty do kredytu, bo otrzyma nową nieruchomość mieszkalną. Rodzice mogą zapisać nieruchomość w testamencie. Nieruchomość mieszkalna otrzymana w spadku nie powoduje utraty dopłat – mówi ekspert.

W założeniu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” skierowany jest do osób, które nie posiadają żadnej nieruchomości. Jego celem jest możliwość zakupu mieszkania lub domu do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Nie można więc posiadać udziałów w innej nieruchomości lub domu.

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” - warunki

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” to rozwiązanie dla osób do 45. roku życia. Maksymalna kwota finansowania wynosi 500 tys. zł w przypadku singla i 600 tys. dla par. Wkład własny nie może przekroczyć 200 tys. zł. Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego będzie różnicą między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat. Obecnie rozwiązanie to oferują następujące banki:

Jeśli macie pytania dotyczące "Bezpiecznego kredytu 2 proc.", piszcie na adres alert@bankier.pl lub redakcja@bankier.pl. Odpowiedzi na nadsyłane pytania publikujemy tutaj.