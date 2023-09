„Bezpieczny kredyt 2 proc.” a nieformalne związki. „Czy narzeczona może kupić mieszkanie ode mnie?”

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” cieszy się ogromną popularnością. Jak przy każdej tego typu nowej inicjatywie, pojawiają się jednak liczne pytania. Część z nich przesyłają nam osoby, które są jeszcze przed ślubem. Na przykład - czy można odkupić mieszkanie od narzeczonego? Ekspert wyjaśnia wątpliwości.

fot. SeventyFour / / Shutterstock

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” dostępny jest w części banków od lipca. Do tej pory instytucje finansowe udzieliły już 6 tys. kredytów w ramach programu „Pierwsze mieszkanie”. Na łamach Bankier.pl staramy się na bieżąco odpowiadać na Państwa pytania i wątpliwości związane z preferencyjnymi kredytami. Pan Adam pyta nas, jak wygląda sytuacja z kredytami w przypadku nieformalnych związków.

Czy narzeczona może kupić mieszkanie ode mnie?

- Czy jeśli narzeczona, z która nie jestem w żadnym formalnym związku, nie posiadamy też dzieci, zaciągnie kredyt 2%, będzie mogła kupić ode mnie mieszkanie? I czy po ślubie będzie można je przepisać jako własność wspólna, nie tracąc dopłat? – pyta czytelnik.

Grzegorz Granda, dyrektor Oddziału Expander w Lublinie odpowiada: - Tak, ustawa dopuszcza takie rozwiązanie, można rozszerzyć małżeńską wspólność ustawową w odniesieniu do nabytego mieszkania. Ustawa nie zabrania, aby małżonkiem został poprzedni właściciel nieruchomości – mówi ekspert.

Czy narzeczona może wynająć kupione mieszkanie?

Czytelnik dopytuje też o następującą kwestię: - Czy narzeczona po wzięciu kredytu 2% i kupnie swojego mieszkania będzie mogła po ślubie formalnie się wprowadzić do mnie, zameldować, a kupione mieszkanie wynająć, nie tracąc dopłat? Jeśli dobrze rozumiem to po przeprowadzce do męża, który już posiadał mieszkanie, żona może wynajmować mieszkanie kupione przed ślubem, nie tracąc dopłat.

Według Grzegorza Grandy – tak. - Rozpoczęcie przez kredytobiorcę prowadzenia gospodarstwa domowego wspólnie z małżonkiem w lokalu mieszkalnym, którego prawo własności, małżonek ten nabył przed dniem zawarcia małżeństwa z kredytobiorcą, pozwala nie spełniać warunku dotyczącego zakazu wynajmowania mieszkania – mówi ekspert z Expandera.

Nawet 800 tys. kredytu na preferencyjnych warunkach

W ramach „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” kredytobiorca może ubiegać się o finansowanie do 500 tys. zł jeśli jest singlem, oraz 600 tys. w parze. Maksymalny wkład własny nie może przekroczyć 200 tys. zł. Pozwala to więc na zakup mieszkania do kwoty 700-800 tys. zł. Obowiązuje także limit wieku – rozwiązanie to skierowane jest do osób, które nie przekroczyły 45 roku życia.

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.

Bezpieczny kredyt 2 proc. - w których bankach?

Obecnie rozwiązanie to oferują następujące banki: Alior Bank, Bank BPS i banki spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, mBank, PKO Bank Polski, SGB-Bank, banki spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem i VeloBank.

