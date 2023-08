"Uprzejmie donoszę, że sąsiad wynajmuje mieszkanie". Banki skontrolują kredytobiorców „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”? Mają takie prawo

Od lipca część banków oferuje „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Celem programu jest wsparcie młodych ludzi w zakupie pierwszego mieszkania. Nieruchomość ma być przeznaczona do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych - nie będzie jej można wynająć. Ekspert wyjaśnia, czy w związku z tym będą możliwe kontrole z banków.

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” to element rządowego programu „Pierwsze mieszkanie”. Zgodnie z jego założeniami osoby, które zdecydują się na preferencyjny kredyt mieszkaniowy, mogą kupić nieruchomość, ale tylko w celu prowadzenia tam gospodarstwa domowego. Nie jest możliwe wynajmowanie takiego mieszkania lub prowadzenie w nim działalności gospodarczej. W e-mailach do redakcji pytają Państwo, czy po przyznaniu "Bezpiecznego kredytu" można się spodziewać losowych kontroli, np. czy mieszkanie nie jest wynajmowane? Czy tylko po "uprzejmie donoszę"?

Czy banki będą kontrolować nieruchomości kupione za "BK2"?

Grzegorz Granda, dyrektor Oddziału Expander Lublin, wyjaśnia, że zgodnie z ustawą bank ma możliwość przeprowadzenia kontroli i w umowach kredytowych są takie zapisy. Przyznaje jednak, że nie wiadomo, w jakiej formie miałoby się to odbywać. - Banki dziś nie mają narzędzi, by rzeczywiście móc to zrobić. Poza pobraniem pisemnego oświadczenia składanego przez kredytobiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej nie sądzę, aby mogły zrobić coś więcej – mówi Grzegorz Granda.

- Ciężko mi sobie wyobrazić np. wizyty terenowe i tego typu kontrole. Zwłaszcza że dopłaty to koszt budżetu państwa, a nie banków, więc nie mają motywacji, by angażować w to swoje zasoby, np. ludzkie. W przyszłości (raczej dalszej niż bliższej) bardziej prawdopodobne wydają mi się możliwości związane z rozwojem narzędzi informatycznych, takich jak sztuczna inteligencja, we współpracy z instytucjami administracji państwowej. Skorelowanie danych z bardzo wielu instytucji, portali społecznościowych, historii kont bankowych, mogłoby wskazać potencjalnych oszustów. Ale na dziś to science-fiction i należy bazować na uczciwości kredytobiorców – dodaje ekspert z Expandera.

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” – zasady programu

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” to rozwiązanie dla osób do 45. roku życia. Oprócz tego ograniczenia obowiązują jeszcze limity kwotowe. Maksymalna kwota kredytowania nie może być wyższa niż 500 tys. zł dla singla oraz 600 tys. zł dla par. Z kolei maksymalny wkład własny nie może przekroczyć 200 tys. zł. Pozwala to na zakup mieszkania do kwoty 700-800 tys. zł.

Przez pierwsze 10 lat kredytobiorcy mogą liczyć na dopłaty do rat ze strony BGK. Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego będzie różnicą między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc.

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” dostępny jest w wybranych bankach. Obecnie z oferty można skorzystać w następujących instytucjach: Alior Bank, Bank BPS i banki spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, PKO Bank Polski, SGB-Bank i VeloBank.

Jeśli macie pytania dotyczące "Bezpiecznego kredytu 2 proc.", piszcie na adres alert@bankier.pl lub redakcja@bankier.pl. Odpowiedzi na nadsyłane pytania publikujemy tutaj.