Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Możesz dostać "Bezpieczny kredyt 2 proc.", ale jest haczyk

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może się ubiegać o „Bezpieczny kredyt 2 proc.” na budowę domu? To kolejne z pytań, które przesłali nam Państwo w związku z programem „Pierwsze mieszkanie”. Ekspert wyjaśnia.

fot. wk1003mike / / Shutterstock

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” to rozwiązanie, w ramach którego kredytobiorca może liczyć na preferencyjne warunki finansowania. Kierowane jest ono do osób, które nie ukończyły 45. roku życia i mają w planach zakup pierwszej nieruchomości. W ramach programu może otrzymać do 500 tys. finansowania, jeśli o kredyt ubiega się singiel, oraz do 600 tys. jeśli pieniędzy potrzebuje para. Maksymalny wkład własny nie może przekraczać 200 tys. zł.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc."

Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie.

Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Pobierz bezpłatnie

Kup Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

"Bezpieczny kredyt" a działalność gospodarcza. Wszystko zależy od badania zdolności kredytowej

Podstawą do przyznania kredytu jest badanie zdolności kredytowej przeprowadzone przez bank. W e-mailach do redakcji pytają nas Państwo, czy o kredyt może się ubiegać osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. "Czy w takiej sytuacji mogę ubiegać się o taki kredyt na budowę domu? Rodzaj rozliczeń jest to skala podatkowa, branża fizjoterapia. Możliwe, że w nowym roku zostanie zmieniony rodzaj opodatkowania na ryczałt" – pisze jeden z czytelników.

Reklama

Na pytanie odpowiada Grzegorz Granda, dyrektor Oddziału Expander Lublin. - Tak, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się i otrzymać kredyt. Wszystko jest kwestią zdolności kredytowej. Dla dochodów z działalności okres, za jaki analizowane są dochody, jest zdecydowanie dłuższy niż dla umów o pracę. To czasem nawet 2 lata podatkowe wstecz plus rok bieżący. Chodzi o odpowiednie wyliczenie tzw. stabilnego dochodu, który będzie umożliwiał prawidłową obsługę kredytu przez najbliższe nawet 30 lat. Dla porównania dla umowy o pracę ten okres analizy to tylko 3-12 m-cy. Jeśli chodzi o zmianę formy opodatkowania, to również nie będzie problemem – mówi ekspert.

Nie można prowadzić działalności w mieszkaniu kupionym za "BK2"

Jednocześnie przypominamy jednak, że w mieszkaniu kupionym za „Bezpieczny kredyt 2 proc.” nie można prowadzić działalności gospodarczej. - Działalność gospodarcza nie może być wykonywana w nieruchomości kredytowanej "Bezpiecznym kredytem" do czasu spłaty udzielonej gwarancji BGK (jeśli taka została udzielona) – informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Są też inne ograniczenia – taka nieruchomość nie może być wynajmowana w celu zarobkowym. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pisze, że w przypadku wynajęcia takiego mieszkania w okresie przysługiwania dopłat do rat "Bezpiecznego kredytu 2 proc." dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Ustawa nie wprowadza natomiast nakazu zwrotu wypłaconych już dopłat do rat kredytu po okresie ich przysługiwania (po upływie 10 lat), a tym samym decyzja o wynajmie mieszkania będzie należała do kredytobiorcy.

Do którego banku po „Bezpieczny kredyt 2 proc.”?

Obecnie "Bezpieczny kredyt 2 proc." oferują następujące banki:

Alior Bank,

Bank BPS i banki spółdzielcze Zrzeszenia BPS,

Bank Pekao,

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie,

Bank Spółdzielczy w Brodnicy,

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie,

PKO Bank Polski,

SGB-Bank,

banki spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem,

VeloBank.

Jeśli macie pytania dotyczące "Bezpiecznego kredytu 2 proc.", piszcie na adres alert@bankier.pl lub redakcja@bankier.pl. Odpowiedzi na nadsyłane pytania publikujemy tutaj.